Crima din Piata Constitutiei: Cum au ajuns interlopii sa se macelareasca in fata institutiilor de forta ale Romaniei

E vorba despre o reglare de conturi care a avut loc fix in centrul Capitalei, in fata Palatului Parlamentului, si in apropierea unor institutii de forta: Parchetul General, Ministerul Justitiei, SRI si Politia Locala Bucuresti.Totul a pornit de la neintelegeri intre liderul unei grupari din Sectorul 5, Ionut Mirea, zis Boxerul, si Ion Alexandru, zis Alex Barbaro, cel care controleaza o alta grupare interlopa din zona Tei-Doamna Ghica (Sectorul 2).Referatul procurorilor din Parchetul Capitalei dezvaluie ca din probele stranse (declaratii persoane-vatamate si martori, procese verbale de identificare din fotografii, imagini video sau procese-verbale de vizionare) rezulta ca Boxerul a fost apelat in mod repetat pe aplicatia Facebook Messenger de catre Alex Barbaro, caruia i-a solicitat sa se intalneasca pentru a rezolva o problema.Barbaro i-ar fi reprosat Boxerului o pretinsa legatura cu iubita sa, explica anchetatorii. Pe de alta parte, surse judiciare citate de Digi 24 sustin ca ar fi vorba de o suma de bani, pentru ca amandoi exploatasera sexual aceeasi femeie.Oricum, ar fi fost vorba de tensiuni mai vechi intre cele doua grupari rivale de interlopi, iar acest caz era doar pretextul scandalului. O reglare de conturi.Boxerul a fost contactat pe Facebook si de alti doi locotenenti ai lui Alex Barbaro, Nicolae Dragos, zis Dragos Ges, si Romeo Paun. Romeo Paun este antrenor de box din Bucuresti si fost boxer.Desi initial a refuzat, Boxerul s-a razgandit si a acceptat ca intalnirea sa aiba loc in Piata Constitutiei la data de 29 septembrie 2019, ora 22:00.Fiecare lider de clan se temea sa nu fie vorba de o capcana, asa ca amandoi si-au chemat in ajutor mai multe persoane. Boxerul a strans aproximativ 20 de persoane din sectoarele 4 si 5, dar si din Giurgiu, printre care si victima, Ion Ban zis Doctoru. In total, 5 masini.", asa suna "chemarea".Surse judiciare citate de Digi24 au explicat ca unul dintre locotenentii Boxerului le-ar fi dat celor din Giurgiu cate 100 de euro si i-ar fi adus la Bucuresti. Unii dintre acestia erau sub influenta alcoolului.Pe de alta parte, Alex Barbaro ar fi strans din zona Tei Toboc-Doamna Ghica un numar aproape dublu de "soldati": aproximativ 40 de persoane, imbarcate in 10 masini.In jurul orei 22:00, liderii celor doua grupari, inconjurati de oamenii de incredere, s-au intalnit in centrul parcarii din fata Palatului Parlamentului. Cei doi au inceput sa se provoace verbal si sa-si adreseze insulte.", explica anchetatorii.Unul dintre barbatii care-l insoteau pe Ionut Mirea a fugit spre sediul Parchetului General, iar tovarasii sai au ripostat si au scos mai multe bate din portbagajele autoturismelor cu care venisera. Printre acestia era si victima, Ion Ban.Imaginile surprinse de camerele video de pe Parchetul General arata intreaga bataie, o busculada generala, in centrul parcarii, in timp ce mai multe autoturisme parasesc zona.", sustin procurorii.Mai multe persoane care l-au lovit pe Ion Ban au fost identificate de anchetori: Marian Nicole Chivu - care l-ar fi lovit cu o bata, Daniel Ionita, zis Milan, si Catalin Dumitru, zis Pisu - care l-ar fi lovit cu picioarele.", explica procurorii.Intreaga actiune violenta ar fi durat aproximativ un minut, dupa care gruparea lui Ion Alexandru ar fi plecat catre masini, in timp ce membrii gruparii lui Ionut Mirea s-au dispersat spre bulevardele Libertatii si Unirii, abandonand o parte din masinile cu care venisera.Mai multi trecatori care erau in zona au sunat la 112, iar la fata locului au ajuns echipajele SMURD. Medicii au incercat fara succes resuscitarea lui Ion Ban, declarand decesul acestuia.Sase persoane au fost retinute de procurori saptamana trecuta in acest caz.Audierile au durat toata noaptea de joi spre vineri, iar la final, oamenii legii au formulat acuzatii dure: omor si instigare la omor.Tribunalul Bucuresti a decis, sambata dimineata, arestarea preventiva a suspectilor