Doi barbati din Valcea au fost arestati dupa ce au batut doi padurari

Ziare.

com

Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au decis retinerea pentru 24 de ore a lui Mihai Bogdan Furdui, pentru ultraj si distrugere si a lui Viorel Furdui, pentru ultraj.Anchetatorii au stabilit ca, in 25 aprilie, in jurul orelor 19:00-19:30, Mihai Bogdan Furdui l-a amenintat cu moartea pe un padurar din cadrul Ocolului Silvic Cozia Negoiu, fapta avand loc in localitatea Brezoi, cantonul nr. 2 Valea lui Stan. Mai mult, barbatul a lovit cu toporul si cu o piatra masina padurarului, provocandu-i avarii.De asemenea, in aceeasi zi, in jurul orei 20:30, Viorel Furdui a fost observat de catre padurarul din cadrul Ocolului Silvic Voineasa, in timp ce fura lemne. In acel moment, barbatul l-a agresat pe padurar, lovindu-l cu pumnul in zona capului si - dupa ce victima a cazut pe sol - cu piciorul la nivelul corpului."Pentru a se apara, padurarul a folosit armamentul din dotare tragand mai multe focuri de arma neletala in aer si un proiectil (din cauciuc) in directia inculpatului, producandu-i o leziune minora", se arata in comunicat.Cei doi barbati au fost prezentati instantei, care a decis arestarea lor preventiva pentru 30 de zile.