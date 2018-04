Doua eleve din Sibiu au fost batute cu biciul la scoala de tatal unei colege

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu, Constantin Dinca, a declarat ca incidentul a avut loc joi, inainte de prima ora de curs."Initial, o fata de clasa a cincea s-a certat cu o eleva din clasa a opta. Le-a linistit profesorul de geografie, care era de serviciu, le-a spus sa mearga la ore.Cea din clasa a cincea a sarit gardul, s-a dus acasa si i-a povestit tatalui ca eleva dintr-a opta a jignit-o. Acesta a luat un bici si a venit la scoala, a asteptat sa vina masina de la salubritate, pentru ca nu putea intra in scoala dupa inceperea programului, si in acest fel a ajuns in sala de clasa. Aici a bruscat-o pe profesoara de matematica si a lovit cu biciul doua fete, respectiv pe cea cu care fiica sa a avut conflictul si pe sora acesteia", a spus Dinca.Cadrele didactice au sunat imediat la Politie, iar dupa ce au fost vizionate imaginile de pe camerele de supraveghere a fost identificat si barbatul, acesta fiind retinut si cercetat pentru lovire, tulburarea ordinii si linistii publice si pentru port si folosire fara drept de arma alba.Cele doua fete lovite cu biciul au rani superficiale pe maini si pe spate si au plecat de la scoala impreuna cu mama lor.Se pare ca acesta nu este primul conflict intre fete, scandalurile fiind intretinute de probleme vechi intre familiile lor.