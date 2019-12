Fetita de 13 ani, batuta de tata, gasita inconstienta la marginea unei paduri

Ordin de protectie

Ziare.

com

Politistii din localitatea damboviteana Matasaru au fost sesizati prin 112 de catre o femeie din Gura Sutii ca o fetita a fost gasita inconstienta la marginea padurii din cartierul Ivanca.Politistii au stabilit ca fata ar fi fost agresata de tata, pe motiv ca nu a avut grija de fratele ei mai mic.Copila a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste si s-a intocmit un dosar penal pentru violenta in familie. Fetita nu a ramas internata la spital.Potrivit Politiei, in acest caz vor fi contactati reprezentantii D.G.A.S.P.C Dambovita.Potrivit Politiei Dambovita, pe numele barbatului a fost emis un ordin de protectie provizoriu.De asemenea, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita si fetita "au apreciat ca aceasta sa ramana in familie".