Incident socant in trafic: Un tanar sofer a lovit un alt sofer si i-a distrus masina cu o bata (Video)

Ziare.

com

Potrivit Politiei Botosani, tanarul in varsta de 18 ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost implicat intr-o bataie in trafic , survenita in urma unui accident rutier."Un barbat de 68 de ani, din municipiul Botosani, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe Calea Nationala, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea directiei de mers de pe banda I pe banda a II a de circulatie si a acrosat un autoturism condus regulamentar de un tanar de 18 ani, din localitatea Balta Arsa.In urma impactului, cei doi au oprit autoturismele, iar tanarul de 18 ani i-a aplicat mai multe lovituri barbatului de 68 de ani. Totodata, a lovit cu pumnii autoturismul barbatului si i-a distrus luneta cu un obiect din lemn", a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Botosani, Maria Carp.Soferul agresiv a fost retinut pentru 24 de ore de politistii botosaneni, urmand sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere arestare preventiva, acesta fiind cercetat pentru savarsirirea infractiunilor de distrugere, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.