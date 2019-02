Mai multi elevi din Satu Mare au fost filmati cand se bateau

Ziare.

Membrii comisiei de ancheta vor verifica, luni, daca elevii care apar in imagini sunt elevii scolii, cand au avut loc incidentele si unde anume."Inspectorul scolar general al ISJ Satu Mare a luat legatura cu directiunea Scolii Gimnaziale << Mircea Eliade >> iar luni dimineata se va declansa o ancheta pentru verificarea situatiei rezultate in urma aparitiei unui filmulet cu elevi care se bat. In functie de rezultatele anchetei, cei care vor fi gasiti vinovati vor fi sanctionati. Daca va fi vorba si despre vreun profesor care nu si-a facut datoria, sigur ca se vor lua masuri. Comisia de ancheta va verifica daca elevii din imagini sunt elevii scolii, cand au avut loc incidentele si unde anume", a spus Adriana Dinga, purtatorul de cuvant al ISJ Satu Mare.Potrivit acesteia, ISJ Satu Mare va monitoriza toata procedura iar daca va fi cazul va interveni.