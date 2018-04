Mobilizare uimitoare pentru batranul din Brasov snopit in bataie de doi tineri. S-au strans zeci de mii de lei

Ziare.

In doua zile, s-au strans 50.000 de lei, a anuntat pe Facebook medicul Vasi Radulescu "Am aruncat un ochi pe cont si PayPal: 50.000 de lei", a notat medicul.El a preciazat ca a discutat cu multi oameni care vor sa il ajute pe batran cu chiria sau mancarea. In plus, pentru ca in urma bataii batranul are probleme cu dantura, cativa medici stomatologi s-au oferit sa il ajute."Va fi greu ce urmeaza, dar sunt convins ca reusim noi sa aranjam lucrurile frumos", a transmis medicul pe Facebook.Batranul a fost batut crunt de doi tineri. El lucra pentru unul dintre agresori si a fost batut cand a cerut banii care i se cuveneau. Batranul lucra cu ziua, incercand sa isi ajute si fiul, care este imobilizat.Incidentul care a avut loc intr-un pasaj din Brasov a fost suprins de camerele de supraveghere, iar inregistrarea s-a viralizat.A.G.