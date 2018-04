Politica pe dosar penal: Un secretar de partid si-ar fi batut un opozant cu pumnii si picioarele

Ziare.

Incidentul a avut loc in timp ce amandoi participau la o petrecere privata, conform Digi24 Au iesit la un moment dat afara, unde au stat cateva minute de voba, subiectul principal de discutie fiind politica.Apostol povesteste ca bataia a inceput de la un schimb de replici: "La un moment dat zice catre mine: 'Pacat ca ai par pe cap'. Zic: 'Utule, macar eu am par pe cap, dar tu nu ai'. Si in momentul ala mi-a dat un pumn si un picior in piept si am cazut pe scari. Pe spate. M-am lovit la cap, la coaste".Apostol sustine ca este vorba de "rafuiala politica", in timp ce Fonta se apara si zice ca barbatul era baut, s-a dezechilibrat si a cazut singur.Intrebat daca l-a impins pe scari pe Gheorghe Apostol, Fonta neaga orice astfel de ipoteza: "Nu l-am impins, nu l-am lovit. Nu, a cazut in fund, nu pe scari. A cazut in fund, atat de beat era. Toate duc asa, ca o facatura".In urma cazaturii, Gheorghe Apostol a sunat la politie , apoi s-a dus la Spitalul din Borsa, unde a primit ingrijiri medicale.Potrivit medicului Remus Sarasau, presedintele PRM Borsa s-a prezentat la unitatea medicala cu "un politraumatism, TCCA minor investigat cu tomografie, fara hematoane sau fracturi, cu contuzie toracica, contuzie abdominala".Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente.