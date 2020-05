Sapte persoane au fost retinute dupa bataia cu sabii si cutite din Baia Mare

Ziare.

com

Potrivit acesteia, in baza probatoriului administrat, politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore a sapte persoane implicate in starea conflictuala de marti din zona unui magazin baimarean.Cei sapte au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Maramures.Persoanele retinute vor fi prezentate joi instantei competente, cu propunere de arestare preventiva.Totodata, sub coordonarea procurorului, politistii continua cercetarile pentru documentarea intregii lor activitati infractionale sub aspectul comiterii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si lovire sau alte violente.