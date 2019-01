"Seful de la Permise Auto Hunedoara, batut pe strada, cand isi plimba cainele".

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, Bogdan Nitu, a declarat, miercuri, pentru News.ro ca barbatul a fost agresat in timp ce isi plimba cainele, iar sotia acestuia a sunat la numarul de urgente 112."Barbatul este angajat al Serviciului de Permise si Inmatriculari Auto din subordinea Prefecturii Hunedoara. Sotia lui a sunat la 112 si a anuntat ca sotul a fost agresat de mai multi tineri in timp ce isi plimba cainele. Nu a fost depusa o plangere deocamdata, dar noi ne-am sesizat din oficiu si am intocmit dosar penal pentru lovire si alte violente", a declarat Bogdan Nitu.Barbatul agresat si-a facut un consult medical, dupa ce a fost batut, insa nu a necesitat internarea in spital.