Suparat ca a pierdut la jocuri de noroc, un barbat s-a apucat sa bata trecatorii in centrul Capitalei (Video)

Ziare.

com

"Nervos ca a pierdut la jocurile de noroc un barbat de 40 de ani a snopit in bataie un trecator si a agresat mai multe persoane. Barbatul, deosebit de agresiv, a fost interceptat de politistii locali in centrul Capitalei si a fost imobilizat", au anuntat, luni, reprezentantii Politiei Locale Bucuresti.Potrivit acestora, scandalul s-a iscat la o sala de jocuri de pe Bulevardul Corneliu Coposu, din Bucuresti.Barbatul a distrus aparatul electronic, apoi a iesit in strada, acolo unde a inceput sa-i agreseze pe trecatori."In Piata Unirii, o femeie de 51 de ani i-a cazut victima. Agresorul a lovit-o pana cand aceasta s-a prabusit pe trotuar. Cativa trecatori au strigat dupa ajutor, dar au fost amenintati sau chiar loviti de catre scandalagiu", a mai transmis Politia Locala Bucuresti.Suspectul a fost depistat, pe baza descrierii martorilor oculari, de o patrula din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti. Barbatul a refuzat, insa, legitimarea, nu s-a oprit la somatie si i-a amenintat pe politisti."Mai mult, fiindca barbatul chiar a incercat sa-i loveasca pe agentii din patrula P.L.M.B, s-a recurs la folosirea substantelor iritant lacrimogene. Dupa incatusare, F.G a fost condus la sediul Politiei Locale Bucuresti in vederea identificarii si, apoi, a fost condus la sediul Sectiei 10 Politie pentru continuarea cercetarilor", au mai transmis politistii locali.Acestia au precizat ca femeia lovita a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, pentru ingrijiri medicale.