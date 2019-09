Surse: Agresorii din trafic erau consumatori de droguri si incercau sa recupereze o datorie

Ziare.

Va amintim ca, luni dupa-amiaza, doi tineri au fost surprinsi de o camera de bord in timp ce mergeau printre masinile care stationau la semafor, potrivit unor inregistari video. La un moment dat, ambii tineri s-au oprit in dreptul unui autoturism, s-au uitat pe geam, au spus ceva, apoi, fara ezitare, au mers la masina din fata, care avea geamul din dreapta fata deschis.Si brusc unul dintre indivizi a inceput sa dea cu pumnul, fara mila, in persoana aflata in dreapta. Apoi, prin geamul deschis, tanarul agresiv a bagat mana si a deschis portiera din spate. Apoi, ambii tineri aflati langa masina au urcat si au inceput sa loveasca pasagerii.Pana la acest moment, Inspectoratul de Politie al Municipiului Bucuresti a comunicat oficial doar ca, "in cauza, Sectia 1 Politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a declansat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata.Au fost identificate mai multe persoane si au fost declansate investigatii, fiind efectuate si audieri".Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, in acest caz, procurorii desfasoara inca cercetari "in REM" (cu privire la fapte - n.red.). Iar in acesta etapa a anchetei, institutia nu poate comunica detalii cu privire la cercetari.Potrivit informatiilor, insa, in urmatoarele ore procurorii urmeaza sa dispuna cercetari "in continare", adica cercetari care vor viza direct persoanele implicate in scandal. Iar in acel moment Parchetul va putea comunica informatii suplimentare cu privire la agresiune si la identitatea celor implicati.Surse apropiate anchetei au precizat, insa, pentruca atat agresorii, cat si victimele (adica persoanele care se aflau in masina oprita la stop) erau consumatori de droguri.Unii pasageri din masina - printre care barbati cu parul lung, confundati de martorii oculari cu niste femei - le-ar fi datorat agresorilor bani pentru marijuana. Iar cum plata a intarziat, cei pagubiti i-au urmarit pe datornici si au sarit sa-i bata, in plin trafic.Pana la acest moment, nici politistii si nici procurorii nu au dat detalii suplimentare cu privire la identitatea celor implicati in scandal si nici in legatura cu implicarea acestora in fapte care tin de traficul de droguri.Vom reveni cu detalii, pe masura ce acestea vor fi communicate de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 si Inspectoratul de Politie al Municipiului Bucuresti.