Alba: Un baiat de 10 ani a fost batut pe strada de mai multi copii. Totul e filmat

Agresorii sunt asteptati miercuri la Politia Cugir, impreuna cu parintii.Copilul a fost trantit la pamant, batut si injurat de catre un grup de tineri. In timp ce il agresau, agresorii au filmat intreaga scena, scrie Alba 24. Printre cei care il lovesc se afla si o fata.Videoclipul a fost facut public, pe Facebook, de catre mama celui batut. In imagini se poate observa cum o fata il loveste cu picioarele, in timp ce acesta este cazut la pamant.Mama copilului batut a declarat ca, imediat dupa ce a primit videoclipul, a facut o plangere la politie si a apelat la Institutul Medico Legal."Sunt ore bune de cand am primit acest video si inca nu am avut si probabil nu voi avea vreodata puterea sa il privesc... Este vorba despre fiul meu R., care aseara a fost agresat, umilit si lovit cu salbaticie de catre acesti... Off, oare cum as putea sa ii numesc?Am reflectat indelung si dupa ce am actionat dpdv legal am decis sa il postez... S-a intamplat in Cugir, aseara in jurul orei 21...", a scris pe Facebook mama copilului batut.Reprezentantii IPJ Alba au transmis ca "in cauza s-a inregistrat dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de loviri sau alte violente"."Persoanele implicate au fost identificate, sunt minori cu varste cuprinse intre 11-16 ani, iar in dimineata zilei de 10 iulie au fost invitati la sediul Politiei Cugir, impreuna cu parintii pentru audieri", a mai anuntat Politia.