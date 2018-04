Un barbat din Brasov a fost batut pana la inconstienta de doi tineri. Acestia au fost arestati

Ziare.

Incidentul care a avut loc intr-un pasaj din Brasov a fost suprins de camerele de supraveghere.Pe imaginile suprinse de camerele de supraveghere din pasajul din Brasov, postate pe internet, se vede cum batranul, de 66 de ani, din Vrancea, cade pe scarile dintr-un pasaj, apoi este luat la bataie , fiind lovit cu pumnii si picioarele in cap si in abdomen. Victima este apoi abandonata in stare de inconstienta, iar in zona apare un agent de paza.Potrivit Politiei Brasov, agresiunea s-a petrecut noaptea, intr-un pasaj din municipiul Brasov, iar scandalul ar fi pornit de la o suma de bani.Imaginile cu puternic impact emotional pot fi urmarite aici "Doi tineri, unul de 18 ani din judetul Botosani, iar celalat de 23 ani din judetul Buzau, au agresat un barbat de 66 ani din judetul Vrancea. Cei trei se cunosteau anterior si ar fi intrat in conflict din cauza unei sume de bani", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Brasov, Gabriela Dinu.Dinu a mai spus ca cei doi tineri au fost retinuti, iar ulterior instanta a dispus arestarea preventiva a acestora pentru 30 zile.Cei doi sunt cercetati pentru loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.Batranul ranit a fost transportat la spital, iar medicii spun ca pentru vindecare are nevoie de 16 - 18 zile de ingrijiri medicale.