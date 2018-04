Un barbat din Resita a fost omorat in bataie de colegul cu care juca remi

Ziare.

com

Crima a avut loc, miercuri, in Parcul Tricolorului, in zona bulevardul Muncii din orasul Resita, judetul Caras-Severin.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Dinu Nicorici, a declarat, miercuri, ca un conflict spontan a izbucnit intre doi barbati, de 59, respectiv 61 de ani. In timpul unei partide de remi, cei doi au inceput sa se certe, iar apoi s-au luat la bataie. La un moment dat, barbatul de 61 de ani a cazut la pamant si a murit, iar un trecator a sunat la 112."Am fost sesizati prin apel la 112 despre faptul ca in Parcul Tricolorului, in zona B-dul Muncii din Resita, un barbat este cazut la pamant. S-a deplasat un echipaj de politie si ambulanta. S-a constatat faptul ca doi barbati, unul in varsta de 59 de ani si un al doilea in varsta de 61 de ani, au jucat impreuna remi, zona este amenajata, sunt mai multe mese unde se poate juca in aer liber table, sah, remi. Au jucat remi, dupa care, dintr-un motiv necunoscut, s-au certat si s-au lovit reciproc. In urma acestor lovituri, barbatul de 61 de ani a cazut la pamant si a decedat", afirmat Dinu Nicorici.La fata locului s-a deplasat si o echipa de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Caras-Severin care, sub coordonarea procurorului de caz, a efectuat cercetarile. Barbatul de 59 de ani a fost audiat, iar apoi retinut pentru 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de lovituri cauzatoare de moarte.Joi, barbatul va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.