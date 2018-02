Un elev a fost batut chiar in clasa de tatal unui coleg. Atacul a fost atat de violent ca va sta 5 zile in spital

Ziare.

Victima nu se intelegea bine cu copilul agresorului. Elevul il injura in repetate randuri si nu il lasa in pace. Victima a vorbit initial cu parintii lui, care i-au spus sa ignore situatia, dar injuraturile nu s-au oprit.Luni, situatia s-a repetat, iar elevul a apelat la unul dintre profesori, care i-a pus pe cei doi sa dea mana si sa se impace, scrie pressalert.ro Insa, copilul a continuat sa fie injurat, iar intr-o pauza l-a impins pe celalalt elev.La cateva minute, a aparut in clasa tatal elevului impins, care a inceput sa ii dea pumni colegului fiului sau. Totul s-a petrecut sub privile colegilor de clasa."In ziua respectiva, in pauza a fost injurat din nou si copilul s-a dus la primul profesor pe care l-a intalnit si i-a spus ce se intampla, acesta punandu-i sa-si dea mana si sa se impace.In ora urmatoare, profitand de faptul ca profesorul a iesit din clasa, baiatul respectiv s-a dus din nou la el si l-a injurat. Al meu l-a impins si a ajuns in geam. L-a amenintat ca o sa ii arate el si a plecat.Dupa cinci, zece minute a aparut tatal baiatului (...) S-a repezit la copilul meu, l-a prins cu stanga de piept si cu dreapta a inceput sa-i care pumni in fata sub privirile colegilor. L-a facut sac de box. Individul mai are antecedente de violenta . A mai lovit oameni, este cunoscut ca fiind violent", a povestit tatal elevului batut pentru pressalert.ro.In urma bataii, victima s-a ales cu fata umflata si 5 zile de spitalizare.Potrivit Digi24 , Politia Timis a anuntat ca "in cauza politistii s-au sesizat din oficiu pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Agresorul este identificat. Au fost audiate mai multe persoane si se efectueaza cercetari in continuare".