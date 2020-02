Un jandarm din Cluj loveste cu piciorul si injura un barbat: "Io is nime in Cluj, ma?!" (Video) UPDATE A fost sesizat Parchetul Militar

Ziare.

Incidentul s-a petrecut, sambata seara, in fata Garii din Cluj-Napoca, fiind surprins in imagini.: Comisia de verificare din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Cluj a sesizat Parchetul Militar Cluj in cazul jandarmului. "In urma finalizarii cerectarilor de catre Comisia de verificare constituita la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Cluj, s-a dispus seizarea Parchetului Militar Cluj in cazul jandarmului care a agresat un barbat", a declarat Mariana Barbu, purtatorul de cuvant al IJJ Cluj, pentru News.ro."Stai jos ca te rup in doua! Tu cu cine ai impresia ca vorbesti?! Io is nime in Cluj, ma?!", ii spune jandarmul barbatului pe care-l tranteste la pamant, il loveste cu piciorul si il injura.La fata locului a ajuns si un echipaj de Politie."Din informatiile pe care le detin, subofiterul se afla in zona garii intr-o misiune de patrulare in timpul careia a observat un conflict intre doua persoane. Jandarmul a incercat sa aplaneze conflictul, sa le desparta. Din cauza starii de ebrietate a uneia din persoane, nu a fost posibil acest lucru, aceasta devenind agresiva si injurandu-l pe jandarm.Din ordinul comenzii unitatii, inca de azi noapte, a fost constituita o comisie de verificare. Din ce reiese din imaginile aparute in spatiul public pe care si noi le-am vizionat, este vorba despre un comportament agresiv, violent. Urmeaza ca aceasta comisie sa stabileasca intregul context in care s-a produs incidentul", a transmis IJJ Cluj, printr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, acest incident "nu face cinste unui cadru militar".