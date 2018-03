Un judecator din Timisoara a fost implicat intr-o altercatie, in centrul orasului

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat pentru News.ro ca incidentul a avut loc duminica dimineata, la ora 5.00."In jurul orei 5.00 dimineata a avut loc o altercatie intre doua grupuri, in zona Catedralei din Timisoara, in care au fost implicate opt persoane. A fost intocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice si pentru incaierare", a declarat Ionut Sarbu.Potrivit politistilor, in altercatie a fost implicat si un judecator de la Tribunalul Timis, care a suferit rani in jurul gatului. De asemenea, o alta persoana a suferit rani usoare. Cei doi raniti au fost transportati la spital. Politistii, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara, fac cercetari in acest caz.