Un medic din Timisoara a fost retinut dupa ce si-a batut fiul de 13 ani

Medicul Radu Blagoe de la Spitalul CFR din Timisoara, care marti seara a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce si-a lovit fiul de 13 ani, a mai fost condamnat cu suspendare pentru ca si-a batut fosta sotie, iar in prezent se afla in termenul de incarcerare de patru ani impus de instanta.Fosta sotie a medicului a declarat, marti, jurnalistilor ca medicul l-a batut pe fiul lor pentru ca acesta ar fi luat doua note mici la scoala. Femeia, care munceste in Austria, a povestit ca fiul ei a anuntat-o ca a fost batut de parinte. Baiatul locuieste cu tatal lui din 2013, dupa ce barbatul a castigat custodia, dupa divort.Mama baiatului a mai povestit ca, imediat dupa ce a aflat de bataie, a sunat la Telefonul Copilului si a cerut ajutor de la Directia pentru Protectia Copilului din Timisoara, apoi a plecat spre Romania.Inspectorii Directiei pentru Protectia Copilului Timis au intervenit de urgenta."Copilul este in prezent la mama. A fost demarata o ancheta, iar copilului i se va propune includerea intr-un program de consiliere psihologica foarte necesara", a precizat Smaranda Marcu, purtatorul de cuvant DGASPC Timis.Medicul acuzat ca si-a agresat copilul a refuzat sa comenteze cele intamplate.