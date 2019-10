Un padurar care a aparut in reportajul Recorder a fost batut de hotii de lemne: A zis ca nu se lasa pana nu ma omoara!

Ziare.

Padurarul a mers la politie si a depus plangere, informeaza Ziar de Suceava Presa locala scrie ca Razvan Cenusa nu a acceptat unele nereguli din Ocolului Silvic Moldovita si ca din acest motiv a fost batut. De-a lungul timpului, padurarul a reclamat mai multe nereguli.El a aparut si in reportajul Recorder "Pe urmele hotilor de lemn", publicat in urma cu doua saptamani, in urma caruia seful de ocol, Georgel Zlei, a fost destituit din functie."M-a batut pentru ca din cauza mea a plecat Zlei si din cauza mea sunt controale in padure. A zis ca nu se lasa pana nu ma omoara", i-a spus Razvan Cenusa lui Tiberiu Bosutar, fondatorul Asociatiei Moldovita , care a instalat la fereastra apartamentului sau camere de supraveghere cu care monitorizeaza transporturile ilegale de lemn din zona.Despre cazul padurarului Cenusa a fost informat si Gheorghe Mihailescu, seful Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva. Acesta a declarat pentru Recorder ca e la curent cu situatia de la Moldovita. "Am aflat ca padurarul a fost batut de ruda unui patron care lucreaza in cantonul lui. Pana azi dimineata nu a spus nimic, probabil de frica. Se va face plangere penala", a precizat acesta.Recorder aminteste ca Razvan Cenusa este al saptelea padurar agresat in ultima luna, din care doi au fost ucisi de hotii de lemn.