2017 - anul in care Romania s-a intors in timp cu 20 de ani

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

De fapt, acest nefericit curs al evenimentelor a fost minimalizat din cauza politicii: inca din timpul campaniei electorale, PSD a defilat cu un program de guvernare plin de originalitati periculoase, care, daca erau adoptate, ar fi facut din tara noastra un loc excentric, decuplat de dezvoltarea globala a lumii democratiilor originale.Dar atunci, in 2016, ca si astazi, de altfel, lumea este atenta doar la manevrele politice: atunci, cu totii ne uitam paralizati cum incredibila manipulare cu lupta impotriva lui Soros a "ascuns" existenta PNL, polarizand batalia electorala cu un nou partid, USR, cladit doar pe un discurs justitiar si fara solutii in economie (e drept, cu ajutorul nesperat al unei conduceri "impaiate" a liberalilor); acum, cu totii evitam sa privim dezastrul produs in administrarea economiei, captivati de nebunia generata de o la fel de toxica "reforma a justitiei".De fapt,, ca si Guvernul Nastase, de altfel.Lipsit total de adecvare, partidul-mamut controlat ideologic de excentricul colectionar de lingouri de aur si tablouri pitite prin cavouri (Darius Valcov), s-a apucat sa strice tot ceea ce mergea bine in economie, alterand o masinarie care functiona si declansand excentricitati care ne vor afecta pe termen lung.De fapt,Mult trambitata "revolutie fiscala" nu este decat expresia voluntarismului unor nepriceputi: guvernul PSD si-a inceput domnia prin anuntarea (si apoi legiferarea) unor cresteri nechibzuite de salarii, concomitent cu reduceri de taxe, pentru ca mai apoi, intrat in panica, sa incerce sa compenseze aceste "arogante" fiscale. Si asa au aparut multe din ciudateniile care au transformat Romania ineste transferarea contributiilor sociale si de sanatate de la angajator la angajat, genul de masura greu reversibila, care reuseste sa umple (partial) golul de la bugetele de pensii si sanatate, dar afecteza peste 600.000 de companii si care creeaza mari deficiente in relatia angajat-angajator.; dupa ce ca toate proiectele publice de infrastructura au fost fie oprite, fie incetinite, companiile majoritar detinute de stat au fost golite de toate rezervele financiare, fie prin extragerea intregului profit sub forma dividendelor, fie chiar prin brutala "arestare" a fondurilor de rezerva. Practic, astfel, a fost ucisa orice sursa de dezvoltare a companiilor, orice investitii in modernizare si extindere.Desi, de exemplu, Romania are un deficit de productie de energie electrica (care face sa avem explozii incredibile ale pretului de piata al electricitatii), guvernul a preferat sa extraga si ultimul banut existent la companii, alegand, astfel,: asa s-a ajuns ca firmele romanesti sa cheltuie pentru electricitate mai mult decat cele din Polonia, Ungaria sau Cehia, reducand competitivitatea industriei noastre.si condamnand bursa de la Bucuresti la decorelarea de bursele occidentale sau regionale. Banii fondurilor de investitii au parasit bursa bucuresteana, speriati de urechismele unui stat abuziv si irational.Oare nu intelegem ca: cursul de schimb a iesit mult din barierele dorite de Banca Nationala, iar rata inflatiei a ajuns foarte inalta, de peste 3,2% ducand Romania in: astfel, dobanzile au fost crescute artificial, scumpind si mai mult banii pentru companii sau pentru antreprenori. Deficitul comercial s-a labartat peste limite si deja la sfarsit de octombrie egalase valoarea de pe intregul an 2016, astfel incat probabil ca pentru 2017 vom avea un total cu peste 20% mai mare decat exercitiul precedent.Exotismul guvernului este vizibil si la adoptarea unor solutii punctuale, de tot rasul: de exemplu, pentru caare o criza de management, guvernul nu decide schimbarea managementului, ci, nici mai mult nici mai putin decat militarizarea acestuia, transformarea in unitate militara. Ca si cum asta ar rezolva problema finantarii insuficiente sau a lipsei de tehnologie!: infiintarea unei case de comert a statului, aducere aminte a vremurilor din anii 90, cu zeci de generali in rezerva imbogatiti prin privatizarea celebrelor pe atunci case de comert. Un mic amanunt uitat de inteleptii lui Tudose este acela ca acum industria este privata, ca exista libera circulatie a marfurilor si capitalurilor in Uniunea Europeana si, mai ales, ca a aparut Internetul (cu tot cu tranzactiile on-line) intre timp...Plictisit de complicatiile pe care i le rezerva traiul in comun in Uniunea Europeana, guvernul Tudose a decis, intr-un gest regal de demnitate nationala (mandri ca suntem romani, nu?): aderarea la OECD (prin renuntarea la guvernanta corporatista pentru companiile nationale), aderarea la zona Euro (prin iesirea ratei inflatiei si a deficitului bugetar din limitele auto-impuse) si accederea Bursei de la Bucuresti in clubul pietelor "emergente" (prin devalizarea companiilor si prin blocarea listarii Hidroelectrica).Si pentru ca haosul creat nu era suficient, Executivul a permis primariilor si consiliilor judetene (adevarate feude de partid) cresterea nelimitata a salariilor, ceea ce a adus golirea instantanee a bugetelor locale si blocarea oricaror investitii. Mai mult, boierimea locala a capatat liber la a infiinta sumedenie de firme locale care sa se ocupe cu programele de plantare de panselute si inlocuire saptamanala a bordurilor, astfel incat sa se creeze cateva zeci de mii de locuri de munca pentru sosonarii cu care s-au castigat alegerile.Astfel, intr-un unic dar glorios an, Romania s-a intors la perioada de dinainte de 1997, atunci cand lozincile la moda erau "Nu ne vindem tara!" si "Lasati-ne sa lucram in liniste!".(cuvant drag echipei Iliescu), inspiratia masurilor luate se afla departe, in Asia semi-comunista iar cetatenii activi, resemnati, se indreapta incolonati spre alte zari mai bune, lasand Puterea sa guverneze linistita peste o tara de pensionari.Intr-un an marcat de o revenire spectaculoasa a economiilor occidentale, in principal a Statelor Unite si a statelor zonei Euro, Romania marcheaza o: daca anul acesta vom creste cu peste 6%, la prima adiere a crizei vom scadea cu 10%. Orice deviatie de la paradigma lumii occidentale ne va mentine inapoierea istorica si va creste bariera de competitivitate fata de "vechea Europa".Anul 2017 nu ar trebui privit ca anul unei cresteri de PIB de dimensiuni chinezesti, ci drept. Si cand te gandesti ca toata aceasta nebunie s-a facut la inspiratia unui ciudat care ingropa tablourile de valoare....Pentru a pecetlui definitiva intoarcerea la vremurile guvernului Vacaroiu, ministrul Finantelor din cabinetul stagnarii (al doilea mandat Iliescu, 1992-1996) si ayatolahul ideologic al multor masuri "originale", acum mare-vizir al Bancii Nationale, deplange doct "lipsa de dezvoltare sociala" (produs al propriilor idei, de altfel) si cere schimbarea paradigmei taxarii, prin re-introducerea impozitarii progresive.Noroc ca sunt doar 365 zile intr-un an...