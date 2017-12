2017, un an pierdut

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Peste toate acestea insa planeaza senzatia aceea pe care am tot intalnit-o in Romania in ultimii 28 de ani, aceea ca incheiem un nou an pierdut, un an in care am fi putut face mai mult.Din foarte multe puncte de vedere,. In primul rand, este anul in care am avut cele mai mari proteste de strada din istoria Romaniei. Niciodata nu s-a mai intamplat ca in acelasi timp, in intreaga tara, sa avem peste o jumatate de milion de oameni in strada care sa protesteze fata de acelasi lucru.2017 a fost anul in care romanii au inteles ca reformele facute in ultimii ani nu sunt ireversibile. In acest an am inteles ca "rule of law" nu este o simpla sintagma ci ca in realitate ea se traduce prin lucruri palpabile, ce influenteaza nu doar gradul de democratie al unei tari ci si viata noastra de zi cu zi.In acest an am inteles cu totii cape care au incercat cat mai mult sa o tina in viata doar pentru a-si ascunde adevaratul scop, si anume controlul total asupra Justitiei din Romania.In acest an vazut ca doua partide politice pot actiona ca un grup infractional organizat si ca pot modifica legile astfel incat liderii Dragnea si Tariceanu sa nu mai raspunda in dosarele in care sunt anchetati sau in care au fost deja trimisi in judecata. Daca nu ma credeti, vedeti ce se intampla cu pragul la abuzul in serviciu si mai ales faptul ca au dezincriminat marturia mincinoasa. Primul caz il priveste pe domnul Dragnea, al doilea pe domnul Tariceanu.La pachet, am vazut o majoritate care a incercat inca din primele zile de guvernare sa puna catuse politistilor, procurorilor si judecatorilor. Am vazut o majoritate care a ajuns sa goleasca puscariile fara niciun discernamant si sa dea legi mai blande pentru traficantii de arme, pentru proxeneti si pentru traficantii de droguri.Majoritatea PSD-ALDE a inceput in forta guvernarea, #noapteacahotii, si o termina magistral, de Craciun ca hotii. Modificarile anuntate si sustinute de 40 de parlamentari PSD, dar retrase intre timp, prevedeau ca traficul de influenta, cumpararea de influenta, luarea si darea de mita "pentru altul" nu mai sunt infractiuni, precum si stabilirea pragului pentru abuzul in serviciu la 200.000 de euro transforma practic politicienii si angajatii statului in niste cetateni cu super-drepturi, deasupra legilor si cutumelor romanesti si europene.Dupa 24 de ore am aflat ca de fapt nu le mai sustin. Dar ne-ar fi mirat chiar atat de tare daca mergeau cu ele pana la capat? Absolut deloc!Nu are niciun rost sa reluam toate modificarile pe care PSD si ALDE le-au facut sau au intentionat sa le faca in Justitie. Putem observa altceva:In 2017 avem o majoritatea parlamentara care nu a tinut cont nicio clipa de institutiile care formeaza sistemul judiciar din Romania. Pas cu pas, PSD si ALDE au dat deoparte toate recomandarile venite de la CSM, Inalta Curte, DNA sau DIICOT. Mai mult chiar, nu au avut nicio jena sa se certe cu partenerii nostri din Uniunea Europeana si chiar sa critice deschis pozitia Departamentului de Stat.Aproape fiecare zi din 2017 ne-a demonstrat ca mizele guvernarii s-au identificat pana la virgula cu mizele personale ale catorva politicieni. Iar mizele lor, singurele, sunt acelea de a ramane in libertate si de a-si pastra intacte averile acumulate in ultimii ani.A fost anul in care un Guvern a deschis fronturi de lupta cu companiile straine si romanesti, cu oamenii care muncesc, care inoveaza si care investesc in Romania.Desi nu avem datele complete pentru 2017, cifrele partiale arata un dezastru. Deficitul bugetar este in 2017 cu 70% mai mare decat in 2016. Asta inseamna ca in curand vom incepe sa strangem cureau pentru a plati datoriile. In tot acest an, pentru ca au crescut absolut halucinan cheltuielile statului, investitiile au fost la un minim istoric, de doar 2,1% din PIB.In 2016 investitiile au fost sustinute de 2,9% din PIB.Guvernul ne-a spus la inceputul anului ca vor sustine cresterile de pensii si de salarii printr-o colectare mai buna. Cifrele arata insa o colectare mai proasta decat in 2016. Dezechilibrul bugetar a fost potentat si de cresterile fara precedent cu personalul care lucreaza la stat. Aici avem un plus de 21%, fara nicio legatura cu productivitatea sau cu cresterea economica reala.Cresterea economica din acest an, realizata "pe consum", adica pe baza imprumuturilor, va fi in 2018 mult mai mica.In 2017, Guvernul a stimulat economia prin stimularea artificiala a consumului, iar acesti indicatori se vad foarte bine in cresterea economica. In acelasi timp insa, declarand razboi mediului de afaceri, Guvernul a impiedicat firmele romanesti sa se dezvolte si sa produca mai mult, acoperind astfel cererea de pe piata. Prin urmare, consumul crescut din 2017 s-a vazut in special in economiile altor state.Romania este considerata o piata emergenta cu un potential de crestere urias. Cu toate acestea, investitiile straine directe au incetinit in a doua parte a anului, iar asta arata teama investitorilor de a veni intr-o tara in care Guvernul a modificat aproape zilnic Codul fiscal si in care exista politicieni la putere care se lupta cu "corporatiile straine".Terminam anul cu un nou record negativ, de aceasta data la fonduri europene. In loc sa specializam si sa debirocratizam zonele care se ocupa cu accesarea banilor europeni, PSD a "teleormanizat" aceste zone. Iar din cauza acestui lucru suferim cu totii.2017 a fost un an de crestere economica, chiar de boom, daca vreti. Acesti ani trebuie folositi pentru a mai plati din datoriile acumulate in perioadele de criza si pentru a investi sanatos in infrastructura, astfel incat sa fim pregatiti pentru orice. In loc sa facem asta, terminam anul cu un deficit public record si cu un deficit structural ce depaseste cu mult angajamentele luate in interiorul Uniunii Europene.Toate aceste lucruri adunate fac ca romanii sa nu mai aiba incredere ca tara va intra vreodata pe directia buna. Desi istoria ne-a oferit in 2017 o gramada de oportunitati, economice, politice, geopolitice, pare ca le ratam pe toate fara cel mai mic regret. Vorbim mereu despre cat de frumoasa si cat de bogata este Romania, insa parca niciodata nu reusim sa ne apropiem de propriul nostru potential.Avem peste patru milioane de romani care au decis sa-si paraseasca tara, iar numarul celor care ar pleca si maine e in continua crestere. Iar actualele politici, in loc sa-i faca sa-si doreasca sa se intoarca inapoi, ii fac si pe altii sa-si doreasca sa plece. Pana n-o mai ramane nimic.La multi ani, 2018!