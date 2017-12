Alegerile din statele europene din 2017, marcate de ascensiunea formatiunilor extremiste

Olanda

Alegerile din Olanda au dat startul scrutinelor nationale ce s-au desfasurat in 2017 in cateva tari importante ale Uniunii Europene. Rezultatul acestora a fost foarte important, mai ales in contextul ascensiunii formatiunilor extremiste din UE. Pe fondul temerilor privind o victorie a euroscepticilor, prezenta la urne a fost de 81%, cea mai mare in Olanda in ultimele trei decenii.Astfel, Partidul Popular pentru Libertate si Democratie (VVD, centru-dreapta), al premierului Mark Rutte, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar din Olanda, cu 32 de locuri in Parlamentul de 150 de membri, urmat de Miscarea Crestin-Democrata (CDA, centru), cu 21 de locuri, si de formatiunea populista Partidul Libertatii (PVV, extrema-dreapta), a lui Geert Wilders, care a obtinut doar 20 de mandate.In luna aprilie, in Franta a avut loc primul tur al alegerilor prezidentiale. Emmanuel Macron a reusit sa capitalizeze simpatia francezilor, construind de la zero o noua miscare politica si profitand de esecurile predecesorului sau Francois Hollande si de scandalurile in care s-au ingropat contracandidatii Francois Fillon si Marine Le Pen.In cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale, Macron, candidatul organizatiei civice En Marche! (In Miscare!, social-liberala), a obtinut 23,75% din voturi, fiind urmat de reprezentanta extremei drepte, Marine Le Pen, care a primit 21,53%. Francois Fillon, candidatul formatiunii Republicanii (LR, centru-dreapta) s-a clasat pe locul al treilea, cu 19,91% din voturi, fiind urmat de Jean-Luc Melenchon, candidatul miscarii civice France Insoumise (Franta Nesupusa, extrema-stanga), cu 19,64%.Astfel, batalia pentru Palatul Elysee s-a dat intre proeuropeanul Macron si Marine Le Pen, fostul lider a formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, care a adoptat o pozitie eurosceptica. De teama ca in functia de presedinte al Frantei sa ajunga un extremist, cetatenii francezi s-au mobilizat masiv la urne, iar 65% dintre acestia i-au acordat votul lui Macron, care a devenit unul dintre cei mai tineri presedinti din istoria Frantei. De asemenea, tanarul presedinte francez a promis sa joace un rol important in reformarea Uniunii Europene.In Germania, in luna septembrie au avut loc alegeri parlamentare in urma carora s-a instalat o veritabila criza politica din cauza incapacitatii partidelor parlamentare de a forma o coalitie guvernamentala. In cadrul scrutinului legislativ federal, partidul Angelei Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), si filiala bavareza a acesteia, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), s-au clasat pe primul loc fiind creditate cu 32,5%. Pe locul doi s-a situat Partidul Social-Democrat (SPD, centru-stanga), condus de Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, cu 20,0% din voturi.Formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD, extrema-dreapta) a obtinut, potrivit sondajului, 13,5% din voturi. Ar fi prima data dupa al II-lea Razboi Mondial cand o formatiune de extrema-dreapta este reprezentata in Parlamentul federal din Germania.In urma rezultatului slab inregistrat la alegerile legislative din septembrie, CDU, partidul cancelarului Angela Merkel, a trebuit sa initieze negocieri pentru formarea unui guvern de coalitie cu doua formatiuni mai mici, Partidul Democratilor Liberi si Alianta '90/Partidul Verzilor (B90/G, centru-stanga), insa discutiile in vederea formarii unei coalitii au esuat. Dupa o perioada de incertitudine, SPD a anuntat ca este deschis sa formeze o noua mare coalitie cu CDU, iar in prezent cele doua formatiuni poarta negocieri in acest sens.In Austria, alegerile parlamentare desfasurate in luna octombrie l-au facut pe Sebastian Kurz cel mai tanar sef de Guvern din lume. Formatiunea acestuia, Partidul Popular (OVP, centru-dreapta), s-a clasat pe primul loc in alegerile parlamentare, cu 31,5% dintre voturi. Pe locul doi s-au clasat social-democratii austrieci, care au obtinut un scor de 27%. Partidul Libertatii (FPO, extrema-dreapta) a fost cooptat la guvernare de catre Kurz, aspect ce a atras nemultumirea unei parti a societatii civile din Austria.Sebastian Kurz a urcat rapid pe scara politica austriaca, intrand in guvern in 2013 ca ministru de Externe, la doar trei luni dupa ce fusese ales in Parlament. Kurz s-a pozitionat ca un sceptic fervent al extinderii proiectului european si nu s-a temut sa critice esecul UE dupa ce Marea Britanie a votat in favoarea Brexit.Anul 2017 s-a incheiat cu alegerile regionale din Catalonia, menite sa puna capat crizei politice din Spania. Pe data de 21 decembrie, milioane de catalani s-au prezentat la urne pentru a alege noul legislativ al regiunii.Formatiunile separatiste si-au mentinut, la limita, majoritatea in Parlamentul din Catalonia, insa un partid unionist a obtinut cele mai multe mandate, in urma scrutinului regional desfasurat joi, astfel ca exista temeri ca perioada de incertitudine politica se va prelungi si in cursul anului viitor.