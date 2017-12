Ce schimbari fundamentale a adus 2017

Ziare.

Acest prim pas spre saracirea si mai dura a unui numar inca imposibil de estimat de angajati, intre cateva sute de mii pentru inceput si milioane de salariati mai apoi, care vor resimti din prima clipa consecintele diminuarii veniturilor, este eroarea cea mai mare pe care Partidul Social Democrat ar fi putut sa o comita intr-o tara asa cum este Romania astazi in clasamentele UE privind, de exemplu, distributia inegalitatilor in societate.Este o gafa politica atat de mare incat urmarile ei vor lovi partidul cand isi doreste cel mai putin - inainte de alegerile prezidentiale din 2019. Intr-un fel, Liviu Dragnea ar trebui sa o stie de pe acum, daca coalitia de guvernare pana la urma va merge inainte cu aceasta masura, PSD e ca si condamnat in viitorul cel mai apropiat.Aceasta monstruozitate fiscala si premiera in Uniunea Europeana, in niciun alt stat UE contributiile sociale nefiind exclusiv doar in sarcina angajatului, ar putea avea in timp efecte mai nocive si mai dure decat masurile de austeritate adoptate in primavara-vara lui 2010.Efectul toxic al artificiului mutarii contributiilor a fost explicat de sindicate si analizat in pressa, iar acum se cunosc destul de bine consecintele pe care le va avea o astfel de masura.Trucul a fost scos din joben de Liviu Dragnea & comp. pentru ca seful nu a vrut sa accepte ca unul din punctele majore din programul de guvernare cu care PSD a castigat intr-un mod atat de zdrobitor alegerile din 2016, respectiv cresterea salariilor bugetarilor si o lege a salarizarii unitare, e o fantasma care nu poate fi pusa in aplicare oricata crestere economica ar avea o tara ca Romania.In comparatie cu scandalurile provocate in justitie de incercarile constante si abrupte de cele mai multe ori de a schimba legile si mecanismele de functionare ale acesteia, oricat rau ar fi creat prin aceste turbulente atat de sensibile si in ochii ambasadelor si presei internationale, mutarea contributiilor sociale in sarcina exclusiva a angajatului cred ca e de o toxicitate infinit mai mare si mai persistenta in timp.Chiar si faptul ca acum toata lumea s-a obisnuit cu ideea ca de la inceputul anului contributiile sociale vor fi transferate in sarcina angajatului, in timp ce modificarile la Legile Justitiei sunt inca in plina dezbatere si nimeni nu s-a decis pana unde va merge in confruntarea cu tabara adversa, spune mult mai mult despre cat de usor s-a reusit fragilizarea si mai mult a statului angajatului in raport cu capitalul fie el strain sau romanesc.Si mai dramatic e ca aceasta noua lovitura aplicata angajatilor este introdusa de buna voie si nesilit de nimeni de principalul partid de stanga din Romania, o ironie a carei ultima otrava abia urmeaza a fi descoperita.E aproape la fel de grav ca si disparitia opozitiei de pe scena politica, unde nici macar presedintele Klaus Iohannis nu mai reuseste sa tina aprinsa ideea unui opozitii eficiente in fata tavalugului guvernamental mult prea haotic al social democratilor.Iar cum la social democratii aflati la putere nu mai este vorba de mult de dreptate si justitie sociala, ci despre vendete personale si lupta de supravietuire pentru un clan de interese private, Romania intra in anul centenarului Marii Unirii cum nu se poate mai prost: cu o clasa politica destructurata, compromisa aproape in totalitate, cu o economie tot mai inegala in efectele ei sociale si cu un razboi pentru justitie, pe viata si pe moarte, intre grupuri de interese tot mai netransparente si mai violente in exprimare.In 2017 s-au pus bazele si mai solide, din pacate, pentru o societate mai saraca si mai inegala decat a fost vreodata pana acum, in ciuda unei prosperitati economice indiscutabile. Si, in plus, razboiul din si pentru justitie are toate sansele sa anihileze si cresterea economica record din ultimii ani.