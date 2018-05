Daca iti vinzi voucherul de vacanta, risti 27.000 de lei amenda

ANAT: O incercare timida de a sprijini mediul de afaceri

Ziare.

com

"In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni extrem de drastice, 27.000 lei este amenda maxima, atat pentru cei care comercializeaza, cat si pentru hotelieri.Sunt hotelieri care accepta sa deconteze vouchere care nu sunt la purtaror, adica nu pentru omul care a fost emis voucherul. Avem controale. Iar cei care cumpara sunt pacaliti", a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-o conferinta de presa de miercuri.Valoarea unui voucher de vacanta este de 1.450 lei, suma impozitata cu 10%.Oficialul subliniaza ca pe voucher sunt prevazute numele si prenumele apartinatorului, cat si CNP-ul acestuia."Voucherele de vacanta au fost achizitionate si in cel mai scurt timp vor fi distribuite tuturor celor aproape 1,2 milioane de oameni care au dreptul la ele. Impozitarea voucherelor se va face cu doar 10%. Am reusit sa eliminam o parte importanta din impozitare", a mai spus Trif.Autoritatile se gandesc insa sa modifice acestor forme de tichete."Anul viitor o sa fie, tot asa, o masura de stimulare a mediului de afaceri in domeniul turismului. In Legea salarizarii sunt prevazute acordarea unor sume, dar sa vii cu dovada ca ai cheltuit acea suma intr-o unitate de cazare sau pentru niste pachete de servicii in Romania.E de discutat pana anul viitor, poate sa mai sufere modificari si sa vedem un pic cum o sa functioneze aceasta etapa, daca o sa fie un succes, cu siguranta o sa continue, daca nu, o sa o imbunatatim astfel incat sa ajungem la parametri optimi", a adaugat oficialul.La randul sau, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade, a spus, prezent la eveniment, ca, desi sunt pasi timizi, aceasta probabil ca este singura masura luata de un Guvern care "reuseste sa faca ceva pentru industria ospitalitatii".El subliniaza insa ca se lucreaza de foarte mult timp la acordarea acestor vouchere si ca s-a taraganat din diverse considerente."Chiar daca e o incercare timida de a sprijini mediul de afaceri, aceasta masura de acordare a voucherelor de vacanta este nu numai pentru turisti, ci si pentru mediul de afaceri, pentru hoteluri, pentru restaurante, pentru toti cei care lucreaza in turism", a spus Demetriade.El afirma totodata ca industria ospitalitatii este cea care poate sa genereze bunastare si isi doreste ca turismul sa nu mai fie tratat ca o Cenusareasa."S-a luat uneori in considerare si posibilitatea transformarii acestor vouchere intr-un salariu suplimentar, ceea ce nu era constructiv pentru industrie, nu era benefic nici pentru turistul care nu isi folosea acesti bani pentru a-si reface capacitatea de munca, pentru concediu, iar pentru industrie categoric ca unii luau banii respectivi si plecau cu ei in strainatate", a adaugat Demetriade.