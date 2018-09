Guvern: Spor de 15% pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat

Ziare.

"S-a luat decizia ca persoanele care detin un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, sa beneficieze de un spor de 15% din salariul de baza si pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru.Asadar, persoanele care detin un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat fizic, vizual, auditiv, surdo-cecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat si boli rare vor beneficia de acest spor de 15% din salariul de baza sau solda de functie sau salariul de functie, indemnizatie de incadrare, asa cum este prevazut in legislatie, mai exact in art. 22 din Legea-cadru 153/2017", a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei Executivului.El a mentionat ca pana acum doar nevazatorii cu handicap grav si accentuat beneficiau de acest spor, situatie care "genera o diferentiere pe criterii de dizabilitate in ceea ce priveste castigurile salariale realizate de persoanele cu handicap".