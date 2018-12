Guvernul va ingheta prin OUG salariile bugetarilor in 2019. Fara indemnizatie de hrana si vacanta, orele suplimentare nu se mai platesc

Teodorovici dadea asigurari ca salariile nu ingheata

Munca suplimentara sa nu mai fie platita

Cei mai multi angajati de la stat pierd indemnizatia de hrana si vacanta

Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2018 de indemnizatia de hrana. Acestuia i se acorda indemnizatia de hrana si in anul 2019 in cuantumul lunar stabilit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Personalul din invatamantul superior de stat poate beneficia in anul 2019 de indemnizatia de hrana, in cuantumul lunar stabilit la art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, care se acorda in exclusivitate din venituri proprii ale universitatilor de stat.

Nu se vor mai face angajari la stat

Institutiile statului nu mai au voie sa cumpere sau sa inchirieze autoturisme si mobilier

Ziare.

com

"Incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii", se arata in proiectul primit de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si remisVor mai fi inghetate anul viitor, tot la nivelul lunii decembrie 2018, "pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut".Amintim ca, in luna octombrie, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a trimis o scrisoare catre Comisia Europeana in care anunta ca Guvernul intentioneaza sa ia mai multe masuri de limitare a cheltuielilor bugetare si de crestere a veniturilor guvernamentale.Printre masurile transmise catre CE era mentionata si inghetarea salariului brut pentru angajatii din sectorul public la nivelul din decembrie 2018.Ulterior, Teodorovici a dat asigurari ca in sistemul bugetar se va aplica incepand de anul viitor cresterea de 25% prevazuta in Legea salarizarii, infirmand, totodata, o inghetare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene.Proiectul mai prevede ca munca suplimentara efectuata de personalul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere sa nu mai fie remunerata, ci doar compensata cu timp liber."Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2019, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru,", se mai arata in document.Exceptie fac insa personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala."Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul 2019, pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia in vigoare in luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de functie/salariul de functie cuvenit (a) ", se mai precizeaza in proiect.Angajatii de la stat nu mai primesc, in 2019, indemnizatie de hrana si de vacanta, scrie in proiectul de ordonanta care ar urma sa fie adoptat vineri de Guvern."In anul 2019, institutiile si autoritatile publice nu acorda personalului din cadrul acestora bilete de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, si nici premii si indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare", precizeaza proiectul.Fac exceptie de la aceasta prevedere:Guvernul va suspenda, anul viitor, ocuparea posturilor vacante la institutiile de stat, se mai arata in proiectul de ordonanta."Incepand cu 1 ianuarie 2019, pana la 31 decembrie 2019,, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum se continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor in vigoare la acea data", scrie in document.Prin exceptie, insa, "ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data de 1 ianuarie 2019, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget".Institutiile si autoritatile publice nu vor mai avea voie sa achizitioneze, sa preia in leasing sau sa inchirieze autoturisme si mobilier.Asigurarea necesitatilor de bunuri se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice, mai scrie in proiectul de ordonanta.