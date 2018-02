Ministrul Teodorovici recunoaste ca i-a crescut salariul. Despre cei carora le-a scazut nu comenteaza

Parlamentarii au primit pe ianuarie indemnizatii majorate

Dragnea nu stie cat i-a crescut salariul

"As fi ipocrit sa spun ca nu stiu ce salariu am. Mi-a crescut salariul", a declarat Teodorovici, marti, la Parlament.Insa ministrul Finantelor nu a vrut sa comenteze scandalul legat de scaderea unor salarii in sectorul bugetar, pasandu-i problema ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu."Ministrul Muncii va sustine o conferinta de presa in care va explica toate amanuntele. Ca ministru de Finante, obligatia mea este sa asigur partea de impact bugetar, ca urmare nu o sa intru eu pe Legea Salarizarii", a spus Teodorovici.Nici presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a vrut sa dea detalii pe aceasta tema. Intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, el a raspuns ca doar Guvernul poate propune asa ceva."Doar Guvernul ne poate propune asa ceva, daca va fi cazul, nu stiu. Am inteles ca va fi o conferinta de presa a doamnei ministru Olguta Vasilescu si cred ca ne va lamuri", a afirmat Dragnea.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca va iesi, la ora 16:00, intr-o conferinta de presa pentru a explica aceste scaderi de salarii pe care le-au suferit zeci de mii de bugetari.Parlamentarii au primit, pentru ianuarie, indemnizatii majorate ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la inceputul anului.Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, majorarea la indemnizatia neta este de aproximativ 800 de lei, respectiv aproape 10%.In luna decembrie, un deputat fara nicio functie a avut un venit brut de 13.050 lei, netul fiind de - 9.153 lei. In luna ianuarie, venitul brut s-a ridicat la 17.100 lei, iar cel net la 9.993 lei, arata sursa citata.Parlamentarii au o indemnizatie care se calculeaza inmultindu-se coeficientul 9, stabilit in Legea salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, cu salariul minim, astfel incat orice majorare a salariului minim echivaleaza cu o crestere a indemnizatiei.Amintim ca de la 1 ianuarie salariul minim brut a ajuns 1.900 de lei. Insa alte sume care se calculeaza fata de acesta au fost plafonate, ca de exemplu amenzile de circulatie Seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sustine ca nu si-a verificat cardul, asa ca nu stie cat a incasat pe ianuarie.Dragnea a fost intrebat, luni, la Parlament, cu cat i s-a majorat salariul:"Din ce am vorbit cu doamna secretar general, din toti cei care primesc salarii de aici (de la Parlament - n.red.) se pare ca la 3% nu sunt cresteri, sunt foarte mici scaderi, la 97% sunt cresteri", a replicat Dragnea.Liderul PSD i-a trimis pe jurnalisti sa vorbeasca despre acest subiect cu functionarii de la Parlament.