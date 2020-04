Orban anunta ca bugetarii nu mai intra in somaj tehnic: Nu mai e in actualitate

Ziare.

Intrebat despre acest subiect, premierul a spus nu s-ar mai justifica acum aceasta masura, mai ales ca multi dintre bugetari lucreaza in linia intai a bataliei cu acest coronavirus."Nu mai e in actualitate. Cei din institututii publice sunt implicati in prima linie, de exemplu la Ministerul Sanatatii nu poti sa te lipsesti de nimeni, la Ministerul Apararii mai avem nevoie.La Ministerul Muncii, care e implicat in derularea tuturor programelor de sprijin referitor la somajul tehnic si celelalte forme de sprijin pentru profesionisti si alte categorii de angajati. O mare parte din sectorul public este foarte puternic turat. Ne apropiem de finalul starii de urgenta si nu mai e contextul actual. Am gandit, am analizat, pana la urma, nu mai e de actualitate", a precizat Orban.Jurnalistii au insistat pe subiect, intreband daca este o decizie definitiva, iar premierul a punctat: "Nu mai este de actualitate. Vom vedea".Despre somajul tehnic din mediul privat, premierul a informat ca exista resursele necesare pentru acoperirea acestuia."Pentru prima perioada avem resursele, sunt prevazute in buget, unele vor fi decontate de UE, avem resurse si pregatim masurile de relansare economica care vor trebui sa tina cont de planurile de relansare, in functie de cum afecteaza diferite activitati economic,e pregatim masurile de sustinere", a spus Ludovic Orban.La inceputul lunii aprilie, Ludovic Orban anunta ca se va reduce activitatea in sectorul bugetar , pentru ca toti romanii trebuie sa preia din greutatea crizei provocate de epidemia de coronavirus. Astfel, bugetarii din institutiile administratiei centrale si locale urmau sa lucreze jumatate din luna pentru 75% din salariul de baza, insa aceasta masura nu se aplica personalului medical, politistilor, jandarmilor, profesorilor sau personalului din Ministerul Muncii.Pe de alta parte, ministrul Finantelor, Florin Citu, a transmis atunci ca el nu sustine o astfel de masura