Parlamentul a adoptat OUG care majoreaza salariile mai multor categorii de bugetari - orele suplimentare pentru politisti se platesc cu 75%

Majorari si in Sanatate

Majorari de 100% la Institutul Elie Wiesel

Ziare.

com

OUG 91/2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata cu 175 de voturi "pentru", 83 "impotriva" si 14 abtineri, in Camera Deputatilor, for decizional, asa ca acum merge la promulgare."S-au marit grilele pe anumite domenii, astfel incat sa nu mai iasa in urma maririi cu 25% de la 1 ianuarie din grila si sa piarda la salariu. (..) Au fost mariri intre 10 si 15%", a declarat presedintele Comisiei de Munca, deputatul PSD Adrian Solomon, marti, dupa adoptarea raportului comisiei.Adrian Solomon a precizat ca jandarmii vor primi o indemnizatie de 10% pentru interventii "pentru ca stau de dimineata in ploaie si asculta cum sufla unii in vuvuzela".Prin OUG 91/2017, deputatii au stabilit ca orele suplimentare pe care le fac politistii sa fie platite cu 75% din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza in limita de 3%."Am votat astazi ca, sa nu fie un festival de ore suplimentare, ai nu ai treaba, te duci la serviciu (...) Pana acum orele suplimentare se compensau cu timp liber. In momentul de fata, platindu-se exista posibilitatea sa exagereze cu orele suplimentare", a precizat Solomon.Majorari salariale vor primi si directorii din deconcentrate, personalul din Consiliul Concurentei, angajatii Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, a precizat Solomon."Toti cei care ieseau din grila de salarizare in urma maririi cu 25% le-a fost majorat salariul din grila, care va fi atins in 2022, astfel incat sa ramana in lege fara pierderi. Este o dispozitie in lege pe care am votat-o tot astazi de recalculare, de reincadrare a tuturor celor care au avut de suferit in urma aplicarii legii de la 1 ianuarie si ei vor primi banii din urma daca este cazul", a spus Solomon."Am scos din lege sintagma unitati sanitare publice astfel incat sa se aplice maririle de la 1 martie pentru tot personalul medical, inclusiv asistentele si medicii din scoli, din centrele de expertiza (...). Am rezolvat si problema ambulantierilor si soferilor de ambulanta pentru ca medicul si cu asistentul nu merg singuri pe masina respectiva la interventie si de multe ori soferul participa activ la resuscitare, caratul targilor. Intra pe grila din 2022 inclusiv soferii, ambulantierii, de la 1 martie", a spus presedintele comisiei.Adrian Solomon a sustinut ca salariile nu vor scadea, afirmand ca sindicalistii care s-au aratat nemultumiti de legea adoptata in comisie "vorbesc despre drobul de sare":"Salariile nu au cum sa fie mai mici. Sa fie clar. Veniturile nici ele nu pot sa fie mai mici pentru ca vorbim despre sporuri de 100% astazi pe un salariu de 6.000 de lei si vom vorbi de un spor de 30% pe un salariu de 16.000 de lei. Eu cred ca venitul celor din sanatate va fi mai mare (dupa ce trece aceasta lege-n.red.). (...) evident ca vor fi cuantumuri de sporuri mai mici, dar raportate la o baza mai mare", a spus deputatul PSD.Deputatii din Comisia de Munca au votat si un amendament care majoreaza cu 100% salariile cercetatorilor de la Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel."La Elie Wiesel este o situatie pentru ca fiind in subordinea Secretariatului General au ramas undeva in negura vremurilor. Probabil, cei care au urmat dupa infiintarea acestui institut si au mai infiintat Institutul de cercetare a crimelor comunismului nu au mai fost interesati de crimele impotriva evreilor si de Holocaust si i-au uitat (...) Un cercetator de acolo are un salariu de 1600 de lei, in conditiile in care alti cercetatori cu acelasi nivel de pregatire au 4.000 de lei (...) ", a spus Solomon.