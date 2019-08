Primarii se opun masurilor luate de Guvern: Nu sunt de acord cu inghetarea posturilor vacante si interdictia la telefon de serviciu

Ziare.

com

Membrii asociatiei transmit ca "pentru prima oara, prin intrarea in vigoare a Legii nr. 153/2017, a fost recunoscut in mod real dreptul autoritatilor locale de a stabili si implementa propria politica de personal, tinand cont de realitatile sociale si de planurile de dezvoltare locala. Renuntarea la acest principiu, la numai 2 ani de la statuarea lui legala, nu este oportuna".Primarii spun ca cele mai multe orase au trecut in ultimii doi ani de la aparitia legii salarizarii printr-un amplu proces de restructurare a schemelor de personal, de reasezare a atributiilor in cadrul unor structuri organizatorice mai suple in primarii si in institutiile publice locale., de natura sa ingreuneze activitatea administratiei locale, atat de grea incercata de continua 'reforma fiscala si bugetara'", mentioneaza ei.Acestia acuza si o afectare nepermisa a principiului autonomiei locale."MFP propune interdictia de a achizitiona din fonduri publice servicii de telefonie mobila pentru personalul angajat, cu exceptia persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.Va comunicam ca telefonia mobila asigura un contact direct al serviciilor publice cu cetateanul: nici nu putem sa ne inchipuim servicii publice locale de calitate fara Internet si telefonie mobila.", sustin primarii.Acestia se opun ferm ca administratia publica locala sa faca obiectul acestor noi masuri.Mai mult, primarii transmit Guvernului si cateva masuri reale de modernizare a administratiei, din punctul lor de vedere:1. Adoptarea Codului Finantelor Publice Locale si stabilirea cotelor din impozitul pe venit ce revin UAT-urilor, asigurand astfel predictibilitatea bugetelor ce revin serviciilor publice locale (apa, canalizare, salubritate, transport public local, iluminat, investitii in scoli, crese, gradinite si spitale, drumuri etc.).2. Respectarea obligatiei asumate prin programul de guvernare, de a suporta integral de la bugetul de stat cheltuielile cu asistenta sociala.3. Transparentizarea activitatii ANAF si crearea posibilitatii ca APL sa aiba acces permanent la informatiile privind colectarea IV, care constituie una din sursele de venit a bugetelor locale. Reglementarea legala a obligatiei MFP prin DGFPL de a transmite trimestrial, catre toate UAT-urile, informatii privind incasarile totale din impozitul pe venit la nivelul fiecarei UAT, respectiv sumele achitate cu titlu de impozit pe venit atat de contribuabilii mici si mijlocii, cat si de contribuabilii mari administrati in prezent de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.4. Adoptarea de urgenta a rectificarii bugetare si acordarea catre UAT-uri a sumelor din ce li se cuvin, conform cotelor prevazute in Legea bugetului de stat.A.G.