Finantele ingheata toate angajarile pe posturi vacante in administratia centrala. Reduceri de personal si restrictii pentru bugetari

In prezent, principiul de ocupare a posturilor la stat este unu la doi."Dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: 'unu la trei' din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat", se arata in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.Totodata,la nivelul tuturor ministerelor, precum si al celorlalte institutii si autoritati publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.De asemenea,, iar pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrarii in vigoare a ordonantei se continua procedurile de ocupare a acestora.Exceptie de la aceasta regula vor face personalul didactic de predare, personalul medic-sanitar, politistii si absolventii Institutului National al Magistraturii."Prin exceptie, se pot organiza concursuri sau examene pentru: ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare; ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal medico-sanitar; posturile vacante necesare incadrarii, in conditiile legii, a promotiei de ofiteri, subofiteri, agenti de politie, maistri militari, functionari publici cu statut special din anul 2019; posturile vacante necesare incadrarii promotiei 2019 a Institutului National al Magistraturii", se precizeaza in documentul citat.Reducerea numarului de secretari de stat, subsecretari de stat si asimilatii acestora, precum si a numarului de posturi din cabinetele demnitarilor vor determina o reducere a cheltuielilor bugetare de 7,1 milioane lei in anul 2019 si de 21,3 milioane lei la nivelul unui an bugetar.Blocarea ocuparii posturilor vacante va genera scaderea cheltuielilor cu 76,7 milioane lei la nivelul unui an bugetar, potrivit notei de fundamentare.