Grefierii ameninta cu proteste si blocarea activitatii in instante UPDATE Ce spune Dancila

De asemenea, ei solicita o salarizare adecvata si unitara, imbunatatirea conditiilor de munca, plata orelor suplimentare, suplimentarea personalului si un nou statut al profesiei."Nici pana la acest moment, salariile acordate nu sunt uniformizate la nivel national, conform modului de calcul aplicat de Curtea de Apel Bacau, indicat si de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ca fiind cel corect si agreat de Curtea de Conturi.Ordonatorii secundari de credite refuza sa calculeze salariile, astfel cum au fost stabilite de Curtea de Apel Bacau, justificandu-si refuzul pe lipsa Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "Justitie" si Curtea Constitutionala (...), consecinta fiind neacordarea sporului pentru conditii deosebite personalului auxiliar de specialitate si conex", sustin grefierii, apreciind ca se impune "interventia ministrului Justitiei la Guvernul Romaniei pentru emiterea hotararii de guvern de aprobare a Regulamentului-cadru" si "interventia expresa a ministrului Justitiei la nivelul ordonatorilor secundari de credite pentru aplicarea unitara a acestui mod de calcul, prin elaborarea unor norme metodologice unitare de calcul a drepturilor salariale (grile de salarizare) ".Grefierii considera ca au un loc si un rol important in infaptuirea actului de justitie, reprezentand "motorul" fiecarei instante si fiecarui parchet.Ei se declara dispusi sa apeleze la, "inclusiv prin", "intrucat au trecut mai mult de 5 luni de zile de la data la care trebuiau stabilite locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea exacta a sporului pentru conditii de munca, fiind a doua luna consecutiv in care salariile categoriei noastre profesionale sunt calculate gresit, la care se adauga pasivitatea ministrului Justitiei, de neconceput in ceea ce priveste categoria personalului auxiliar de specialitate si conex, cea mai numeroasa categorie profesionala a sistemului judiciar, aproximativ 8.000 de angajati si de care ministrul Justitiei, efectiv, "a uitat" ca exista, desi de mai bine de un an si jumatate au fost inteprinse demersuri cu privire la: o salarizare adecvata si unitara, imbunatatirea conditiilor de munca, plata orelor suplimentare, suplimentarea schemelor de personal, adoptarea unui nou statut pentru profesie, modificarea conditiilor privind acordarea pensiei de serviciu".Premierul Viorica Dancila a anuntat ca discuta luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri si politisti, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora."Am sa am o discutie astazi cu domnul ministru Toader, o sa discut si cu doamna ministru Carmen Dan, o sa vad care este situatia si, in functie de cele relatate de dumnealor, vom incerca sa gasim solutii.A mai fost o discutie cu grefierii si am inteles atunci ca de fapt nu a fost vina ministrului Muncii, a fost o interpretare gresita, de aceea, ma feresc sa iau o decizie pana nu ma documentez foarte bine. Azi ma voi documenta foarte bine si voi vedea ce solutii gasim astfel incat sa putem sa dam un raspuns celor care asteapta acest raspuns de la noi", a spus premierul, la sediul central al PSD, citata de Agerpres.Citeste si despre angajatii din penitenciare care sunt la fel de revoltati si vin luni sa discute cu premierul Viorica Dancila , dar si despre politistii care sunt complet nemultumiti ca nu au primit nimic prin Legea Salarizarii si ameninta cu un miting de 15.000 de oameni la Guvern