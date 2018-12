Sindicalistii din Sanatate protesteaza fata de Ordonanta Teodorovici si lanseaza "Plugusorul Nedreptatilor"

Ziare.

"Luand act de seria de efecte negative pe care Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018 (publicata ieri, 29.XII.2018) le are asupra salariatilor din sectorul public de sanatate, Federatia Solidaritatea Sanitara a initiat un protest la adresa Guvernului, ce anunta si pregateste valul ce actiuni de protest ce va urma in prima parte a anului 2019.La initiativa Federatiei "Solidaritatea Sanitara", denumita Plugusorul Nedreptatitilor, au raspuns pana acum peste 4.000 de salariati din sanatate din toata tara, multi dintre ei transmitand deja "urarile" lor la adresa Guvernului", se arata intr-un comunicat transmis duminica de Solidaritatea Sanitara.Potrivit sindicalistilor, mai multe sporuri vor fi taiate odata cu Ordonanta contestata, iar cei care vor avea cel mai mult de suferit vor fi angajatii din sanatate care nu au primit majorarea de salariu la 1 martie 2018, pe grila din 2022."Personalul care nu a beneficiat de majorarea salariului de la 01 martie 2018 (cca. 50% dintre salariatii din sanatate), respectiv farmacisti, biologi, chimisti, fizicieni, biochimisti, kinetoterapeuti, personalul TESA, infirmiere, brancardieri, registratori medicali, ingrijitoare, muncitori etc. vor fi privati de raportarea urmatoarelor sporuri la noul salariu de baza: sporul pentru conditii de munca, sporul pentru activitatea prestata in ture, sporul acordat pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza, sporul pentru munca prestata in timpul noptii", spun sindicalistii.De asemenea, Solidaritatea Sanitara mai precizeaza ca si asistentele medicale vor fi private de raportarea la salariul de baza actual a sporului pentru activitatea prestata in ture, de sporul acordat pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza. Si medicii, spun sindicalistii vor fi lipsiti de raportarea sporurilor aferente activitatii prestate in linia de garda la noul salariu de baza/tariful orar aferent salariului de baza."Avand in vedere "obiceiul" Guvernului de a adopta acte normative ce vizeaza soarta salariatilor din sanatate fara respectarea regulilor de dialog social (aceasta fiind principala cauza a efectelor negative) si de a face acest lucru in perioada sarbatorilor, protestele noastre sunt intemeiate. Pentru a ne asigura ca astfel de situatii nu se vor repeta in viitor consideram ca orice actiune a Guvernului in perioada sarbatorilor va trebui urmata de proteste in aceeasi perioada, ce trebuie sa includa si greva generala. In acest moment actiunea inadecvata a Guvernului din timpul sarbatorilor este sanctionata prin intermediul acestui protest simbolic, el reprezentand punctul de inceput al unor actiuni ce asigura intrarea in anul 2019 in plin conflict colectiv de munca", se mai arata in comunicatul Solidaritatea Sanitara.Ordonanta de Urgenta 114 ce prevede noi masuri fiscale de la 1 ianuarie 2019, inclusiv "taxa pe lacomie" pentru banci, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.