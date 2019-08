Sindicatul Bugetarilor SED LEX ii cere lui Florin Citu sa demisioneze din functia de senator

Ziare.

"Biroul Executiv al Aliantei Nationale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX este obligat sa completeze solicitarile de reorganizare a sectorului public pe care domnul Florin Citu le propune ca masuri ale Partidului National Liberal, in situatia in care ajunge la guvernare, respectiv:1) Respectarea vointei populare exprimata prin referendum si micsorarea numarului de parlamentari la maxim 300 din cei 540 cat sunt in prezent.2) Respectarea vointei poporului de a limita activitatea parlamentara la o singura camera.3) Retragerea din sectorul bugetar a tuturor 'pilelor', relatiilor celor din partidul pe care il reprezinta si care au fost adusi fortat in sectorul 'bugetar', asa cum il numeste dansul, fara a intelege insa foarte clar ce inseamna sectorul bugetar.4) Luarea de masuri impotriva colegilor care, in perioada in care s-au aflat la conducere, nu au reusit sa realizeze o autostrada, nu au reusit reducerea niciunei taxe, dimpotriva acum suntem in situatia in care renuntam la taxele care au fost introduse pe timpul guvernarii PNL", au transmis reprezentantii SED LEX, printr-un comunicat de presa remis miercuri.Sursa citata ii mai spune lui Florin Citu ca in cazul in care prevederile de mai sus ar fi fost respectate atunci liberalul nu ar mai fi fost senator al Romaniei."Domnule Florin Citu, daca toate cele de mai sus ar fi fost respectate, dumneavoastra nu ati mai fi fost senator acum si nici nu ar mai fi trebuit sa detineti o functie in statul roman vreodata. Nici macar nu ati avut curiozitatea sa faceti o analiza in ceea ce priveste impactul introducerii tichetelor de vacanta asupra industriei hoteliere si dezvoltarii acestui segment de activitate. Cat de lipsit de caracter sa fii dupa ce ani de zile ai condus Romania, ai luat masuri care ne-au adus in aceasta situatie, sa vii acum sa critici ce ati distrus cu buna stiinta in tara asta in ultima perioada", a precizat sindicatul, in comunicatul de presa.Acestia l-au acuzat pe liberal ca a jignit multi bugetari angajati in institutii, in diferite domenii, din necunostinta de cauza, fapt pentru care ar trebui sa demisioneze din functia de senator ales in Parlamentul Romaniei."Domnul senator, institutiile bugetare din Romania inseamna sistemul sanatatii (medici, asistente etc), sistemul de invatamant (profesori, educatori etc), sistemul de ordine publica si siguranta nationala (armata, politie, jandarmerie etc), sistemul administratiei publice (ministere, primarii etc), care lucreaza pe baza legilor pe care dumneavoastra le aprobati. Deoarece din necunoastere ati jignit foarte multi conationali care isi fac treaba in domeniile pentru care sunt pregatiti, ar fi bine sa va dati demisia imediat din functia de senator al Romaniei. Si nu uitati, sunteti platit din taxele si impozitele romanilor. Gata cu dezmatul public, sa-i punem capat! Dati-va demisia din functia pe care o detineti!", a conchis sursa mentionata.Totodata, sindicatul Europol a publicat pe Facebook o fotografie cu un politist ranit in timpul programului de lucru ca sa vada "nesimtitul de parlamentar" "pentru ce primesc politistii un salariu 'urias' de 3700 lei/luna"."Imaginea asta e pentru nesimtitul de parlamentar Florin Citu, pe care il rugam sa vada pentru ce primesc politistii un salariu "urias" de 3700 lei/luna.Colegul nostru din cadrul Serviciului Rutier Maramures a fost spulberat in timp ce se afla in misiune de un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice.Acesta are un picior rupt si multiple traumatisme", se arata pe reteaua sociala.Reactiile vin dupa ce liderul senatorilor PNL Florin Citu a declarat ca salariile bugetarilor sunt duble comparativ cu cele din sectorul privat . Liberalul a adaugat ca, in acest context, bugetarii trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanta, sporuri si pensii speciale.Liberalul mai afirma ca bugetarii sunt privilegiatii societatii, iar toti romanii, atat cei din tara cat si cei din diaspora lucreaza pentru ca bugetarii sa traiasca bine.