Atentionare de calatorie in Spania: Coduri portocaliu si galben pentru furtuna Karine

Potrivit MAE, rafale de vant atingand viteze de pana la 120 km/h se vor inregistra pe intreg litoralul spaniol, in special regiunea cantabrica, nordul mediteraneean si sud-estul Andaluziei, inregistrandu-se valuri de pana la 6 metri in Galitia, Tara Bascilor, Asturia si de 5 metri in Cantabria.Comunitatile cu cod portocaliu de alerta din cauza vantului sunt: Andaluzia, Aragon, Insulele Baleare, Castilla y Leon, Castilla-la Mancha, Catalonia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja si Valencia. Restul teritoriului (mai putin Insulele Canare, Ceuta si Melilla) ramane cu nivel galben de alerta din cauza vantului.De asemenea, a fost anuntat cod portocaliu de ninsoare in comunitatile Aragon, Catalonia si cod galben de ninsoare in comunitatile Asturia, Cantabria, Castilla y Leon, Galitia, Navarra, La Rioja si Valencia.Informatii suplimentare privind situatia meteo in Spania sunt disponibile la adresa web: http://www.aemet.es/es/portada.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34917344004. Apelurile vor fi redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Sectiei Consulare a Ambasadei Romaniei la Madrid: +34649656032.