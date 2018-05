A fost depasit recordul mondial pentru cea mai calduroasa zi din aprilie - oamenii s-au topit la 50,2 grade Celsius

Ziare.

Temperatura a fost inregistrata luni, 30 aprilie, in Nawabshah, un oras cu 1,1 milioane de locuitori. Meteorologii spun ca aceasta este cea mai mare temperatura inregistrata oriunde in lume in luna aprilie, conform The New York Times.Vezi si Am avut cea mai calda luna aprilie din ultimii 60 de ani in Romania Organizatia Mondiala a Meteorologiei pastreaza inregistrarile temperaturii globale, dar nu valorile zilnice pe luna, ceea ce inseamna ca ziua de luni din Nawabshah nu poate fi confirmata oficial ca fiind cea mai fierbinte zi din aprilie, dar expertii din domeniu sustin ca asa este cu siguranta.Mai exista o temperatura de 51 de grade inregistrata in Santa Rosa, Mexic, in aprilie 2011, dar despre site-ul care a publicat informatia expertii spun ca este unul regional, nu inregistrat oficial. O statie meteorologica oficiala de langa Santa Rosa a inregistrat o temperatura mai mica in acea zi, si anume 48,6 grade Celsius.Doar de doua ori a mai fost depasita temperatura de 50 de grade in aprilie: o data in 2017 in Larkana, Pakistan si o data in 1998 in Aquismon, Mexic, dar nu s-a atins 50,2 grade ca de data aceasta.