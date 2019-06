A sasea zi de canicula in Europa: Cinci persoane au murit in Franta, Italia si Spania

Ziare.

Sambata, codul rosu - maxim - care viza patru departamente din sudul Frantei a fost retrogradat, iar in regiune s-a revenit la cod portocaliu.Vineri, pentru prima oara de la inregistrarea datelor in secoul XIX, Meteo-France a inregistrat 45,9 grade C in regiunea Gard - nivel comparabil cu o "zi normala de august in Valea Mortii" din California, a precizat serviciul de meteorologie.Aceste temperaturi extreme au provocat numeroase incendii, fiind devastate peste 600 de hectare si mobilizati 750 de pompieri.Insa mai ales in Spania, unde termometrele au inregistrat peste 36 grade C in majoritatea tarii, si chiar 40 grade la Madrid, flacarile au facut ravagii.In Catalonia, un incendiu puternic declansat vineri dimineata este in curs de "stabilizare", autoritatile anuntand ca urmatoarele ore vor fi decisive. Sute de pompieri incearca sa aduca sub control acest incendiu care a ars pana acum 6.500 de hectare.Valul de caldura, total neasteptat prin amploare si luna in care a venit, a dus la moartea a cinci persoane (doua in Spania, doua in Italia si una in Franta).Totusi, sambata ar urma sa fie ultima zi de canicula.Oamenii de stiinta au avertizat ca acest val de caldura, la fel ca cel de anul trecut, este in stransa legatura cu schimbarile climatice si ca astfel de vreme extrema va deveni din ce in ce mai des intalnita in urmatoarele decenii.