Canicula in Europa: cod rosu in Portugalia si Spania; caini incaltati in Austria; asfalt topit in Olanda; alerta sanitara in Italia

Portugalia a emis o alerta cod rosu de caldura extrema in peste jumatate din teritoriul tarii, unde temperaturile se apropiau de 46 de grade Celsius. Cea mai mare temperatura inregistrata in Portugalia a fost de 47,4 grade C, in 2003.Temperatura mare si seceta au condus la izbucnirea mai multor incendii de vegetatie in Portugalia. Aproximativ 700 de pompieri si zece avioane lupta impotriva celui mai important incendiu, care a distrus 1.000 de hectare in apropierea localitatii Monchique, in regiunea Algarve (sud)."Este o situatie foarte grava, din cauza caldurii extreme", a avertizat presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa.Valul de caldura urma sa atinga apogeul sambata in Portugalia, cu 46 grade C in orasul Setubal, in apropiere de Lisabona, potrivit institutului portughez pentru mare si atmosfera, scrie AFP.Cu titlu comparativ, temperatura in Death Valley din California - unul dintre clee mai calde locuri de pe planeta - urma sa atinga 48 grade C in acelasi moment, potrivit site-ului american de previziuni meteorologice AccuWeather.La Lisabona, parcurile de joaca au fost inchise, iar publicul a fost invitat sa-si limiteze activitatile in exterior.Primaria a decis de asemenea sa deschida centre de primire a persoanelor fara adapost, pentru a le permite sa se adaposteasca de caldura.Vineri, 16 statii meteo din Portugalia au inregistrat temperaturi-record. La Alcacer do Sal, in apropiere de Setubal, au fost 45,9 grade C.Spania a emis, de asemenea, avertismente de canicula in zone din sud, unde se preconiza ca temperaturile sa atinga 45 grade C in orasele Sevilla, Huelva, Badajoz si Cordoba, scrie AP.Recordul de temperatura al Spaniei, de 46,9 grade C, a fost inregistrat la Cordoba in iulie 2017. Doi barbati au murit vineri in Spania, din cauza caniculei, unul la Barcelona, iar celalalt in regiunea Murcia (sud-est), potrivit autoritatilor spaniole.Masa de aer calda aflata la originea caniculei provine din Africa si aduce praf din Desertul Sahara, care face cerul sa para galben inchis sau portocaliu in anumite locuri.Pe de alta parte, in Austria, caini de politie insarcinati sa asigure securitatea unui turneu de volei pe plaja, adusi sa patruleze pe suprafete fierbinti, au fost incaltati cu incaltari speciale, menite sa le apere labele, a anuntat politia.Mercurul urma sa urce sambata pana la 34 grade C la Viena, insa temperatura suprafetelor expuse la soare poate depasi cu usurinta 50 grade.Autoritatile din Olanda au inchis anumite portiuni ale unor austrazi, deoarece asfaltul a inceput sa se topeasca sub soarele arzator.In centrul tarii, municipalitatea din Zwolle a procedat de vineri la o taiere a unor crengi a peste 100 de plopi, care risca sa se rupa brusc din cauza caldurii si sa creeze situatii periculoase, a anuntat postul public NOS.La fel ca in Franta, sambata este o zi neagra pe drumuri in Italia, din cauza unei circulatii auto masive, soferii riscand sa ramana blocati in trafic sub soare in nord, si sa infrunte furtuni violente, grindina si ploi torentiale dupa-amiaza in sud.Dupa cea mai calda luna iulie din ultimii 250 de ani si o serie de incendii, averse au racorit cea mai mare parte a teritoriului suedez sambata. Mercurul a coborat la temperaturi normale in acest anotimp, intre 20 si 25 de grade Celsius, potrivit institutului meteorologic suedez.