Europa se sufoca: Noi temperaturi record au fost inregistrate in Belgia, Olanda si Germania

"Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de 40,3 grade Celsius (Kitzingen, 5 iulie 2015) pentru intreaga Germanie, a fost doborat astazi la Geilenkirchen!", a anuntat miercuri seara pe Twitter serviciul meteorologic german (DWD), relateaza AFP.In Olanda, in cursul dupa-amiezii, mercurul din termometre a urcat pana la 38,8 de grade Celsius la Gilze Rijen, in sud, si pana la 39,2 grade Celsius la Eindhoven. Cel mai recent record data din 1944, cand au fost 38,6 grade Celsius, potrivit institutului regal de meteorologie din Olanda.Temperatura este atat de ridicata, incat metalul de pe unele poduri din Amsterdam si Haarlem isi modifica forma, iar angajatii municipali pulverizeaza apa pentru a le raci.Postul local de televiziune RTV Oost a decis sa ofere spectatorilor o "tele-racorire" prin transmiterea in sistem live streaming a unor imagini de arhiva cu peisaje hibernale.Cateva sute de porci au murit in noaptea de marti spre miercuri la o ferma din Middelharnis, in vestul Olandei, din cauza caldurii si a unei defectiuni a sistemului de ventilatie, potrivit media locale.Si in Belgia, unde a fost declansat in premiera "codul rosu" de canicula, a fost inregistrat un record istoric. O temperatura de 39,9 grade Celsius a fost consemnata, miercuri, la baza militara Kleine-Brogel din nord-est, a indicat David Dehenauw de la institutul regal de meteorologie din Belgia.Aceasta este "cea mai ridicata temperatura de la inceputul observatiilor, in 1833", a subliniat el.Ce este mai rau urmeaza, au avertizat meteorologii care au prognozat o noua crestere a temperaturilor pana vineri. Astfel, ar putea veni randul Parisului sa doboare, joi, recordul de caldura stabilit in 1947 - 40,4 grade Celsius, noteaza AFP.In, nivelul de avertizare de canicula, pana acum "portocalie" in majoritatea teritoriului, a fost ridicat la "rosu" in partea de nord, inclusiv in capitala.Premierul Edouard Philippe a solicitat "acordarea unei atentii deosebite pesoanelor izolate".Temperaturile ar putea depasi 40 de grade Celsius in nord-estul Frantei si ar putea ajunge pana la 43 de grade Celsius la nivel local.In Germania, intreaga tara este sub incidenta unei alerte de canicula. Lacurile si raurile sunt deosebit de cautate de oamenii care vor sa se racoreasca, tendinta care a facut si victime. Incepand de marti, trei persoane aflate la scaldat s-au inecat.Seceta afecteaza toate regiunile din Germania, in special partea de nord a tarii, iar fermierii, la fel ca anul trecut, se asteapta la rezultate catastrofale in agricultura. Valori de temperatura si mai ridicate sunt prognozate pentru ziua de joi, cand mercurul ar putea urca in termometre pana la 41 de grade Celsius, depasind recordul inregistrat in 2015 in Bavaria, de 40,3 grade Celsius.Si in Marea Britanie "ar putea fi depasit recordul de canicula din iulie, de 36,7 grade Celsius, si exista chiar si posibilitatea de a dobori recordul absolut, de 38,5 grade Celsius", a indicat serviciul britanic de meteorologie, Met Office.In Londra, politia cauta trei persoane date disparute dupa ce s-au scaldat in Tamisa, noteaza AFP.Autoritatile dinau anuntat ca vor declansa o alerta rosie de canicula.Sieste afectata de caldura extrema, iar autoritatile au ridicat miercuri alerta la nivelul 3 ("buletin rosu") pentru cinci orase - Bolzano, Brescia, Florenta, Perugia si Torino.Jumatate din teritoriulse afla sub alerta portocalie de canicula, iar serviciul national de meteorologie din aceasta tara prognozeaza o "dezghetare importanta in zonele montane inalte", care s-au confruntat miercuri cu o situatie de izotermie de 0 grade Celsius la o altitudine neobisnuit de ridicata, de 4.800 de metri.