Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala

Din Marea Britanie pana in Grecia si din Spania pana in Belgia, un val de aer cald provenind din Maghreb si Peninsula Iberica va determina o crestere a temperaturilor inca din acest weekend in ansamblul Europei, pentru a atinge valori maximale in zilele de marti si miercuri, posibil si joi.In, temperaturile vor ajunge pana la 37 de grade Celsius marti, apoi 38 de grade Celsius miercuri, inainte de a incepe sa scada, potrivit agentiei Wetter Deutschland.Un cod galben a fost emis inde Agentia publica de meteorologie (AEMET) pentru duminica in mai multe provincii din nordul tarii, unde temperaturile vor depasi pragul de 36 de grade Celsius. AEMET se asteapta la o vara "mai calda decat este normal", la fel ca in 2018, insa temperaturile ar trebui sa fie mai mici in raport cu cele inregistrate in verile din 2015 si 2017., care a emis un avertisment de "caldura puternica", prevede "valori maximale de pana la 34 sau 35 de grade" in aceleasi zile, potrivit Institutului Regal de Meteorologie.se asteapta si ea la "temperaturi caniculare saptamana viitoare: pana la 36 de grade marti si 37 de grade miercuri", potrivit MeteoSuisse.Meteorologii dins-au declarat deosebit de ingrijorati din cauza "furtunilor violente" prognozate, pentru care a fost emis un avertisment ce va ramane in vigoare de duminica pana marti. "Vom avea o vreme calda, umeda si instabila", a prevenit MetOffice.se va numara printre tarile cele mai afectate, cu temperaturi care vor urca pana la 39 de grade Celsius incepand din acest weekend.In, "peste jumatate" din tara va fi afectata de "o canicula de o intensitate maximala". Ziua cea mai fierbinte va fi comparabila cu situatia din 2003", a anuntat meteorologul francez Francois Gourand."Aceasta canicula se anunta fara precedent pentru luna iunie" si recordurile franceze de temperatura pentru aceasta perioada a anului ar trebui sa fie doborate", a continuat acelasi specialist in prognoze meteo. "Din 1947, doar valul de caldura inregistrat in perioada 18-28 iunie 2005 a fost atat de precoce. Episodul asteptat se anunta insa mult mai intens, fara precedent pentru luna iunie", a adaugat agentia Meteo-France.Desi nu mai exista dubii pentru intensitatea acestui val de canicula, durata lui prezinta totusi o mica doza de incertitudine: Meteo-France prognozeaza, pentru moment, "cel putin cinci zile de canicula", incepand de luni, 24 iunie, si pana vineri, 29 iunie.Incepand de marti, specialistii francezi se asteapta "la valori cuprinse intre 35 si 40 de grade (la umbra) ", potrivit unui comunicat al Meteo-France. Temperaturile vor ramane foarte ridicate si pe timpul noptii: "mercurul nu va cobori in termometre sub pragul de 20 de grade Celsius in mare parte din tara".In raport cu valul de canicula inregistrat in august 2003, care a provocat peste 15.000 de decese in Franta, vegetatia, solurile inca relativ umede si marea mai rece ar putea, totusi, sa joace rolul unui agent de atenuare a temperaturilor.Noul val de caldura vine sa confirme efectele provocate de modificarile climatice, resimtite tot mai des in ultimele veri in Franta.In 2016 si 2017, varfuri de temperatura au fost inregistrate in iunie si la sfarsitul lunilor august si septembrie, in contextul in care, in trecut, astfel de fenomene erau "rezervate pentru perioada 1 iulie - jumatatea lunii august", a subliniat meteorologul Francois Gourand.In Franta, temperaturile medii au crescut cu 1,4 grade Celsius incepand din 1990. Acordul pentru clima de la Paris, semnat in 2015, si-a fixat obiectivul de a limita cresterea temperaturii medii pe planeta sub pragul de 2 grade Celsius in raport cu era preindustriala, sau chiar la 1,5 grade Celsius, pentru a limita consecintele negative ale modificarilor climatice (canicula, seceta, uragane, cresterea nivelului oceanului) . Deocamdata, statele semnatare nu au implementat masuri stricte in acest sens.Potrivit modelelor computerizate realizate de specialistii de la Meteo-France, "incalzirea ar putea sa treaca de pragul de 2 grade Celsius la orizontul anilor 2071-2100" in Franta, sau chiar sa atinga pragul de 4 grade Celsius in scenariile cele mai pesimiste. Valurile de caldura se vor inmulti incepand din 2021 si ar putea sa devina de doua-trei ori mai numeroase pana la jumatatea acestui secol.