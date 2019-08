Informare meteo de canicula in toata tara pana duminica

Ziare.

Avertizarea este valabila pentru zilele de 8, 9, 10 si 11 august.Astfel, joi, vineri, sambata si duminica valul de caldura se va extinde, iar la amiaza disconfortul termic va fi ridicat si indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi usor pragul critic de 80 de unitati, in regiunile din jumatatea de sud a tarii si pe arii mai restranse in restul teritoriului.Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 32 si 34 de grade, mai ridicate, spre 35...37 de grade, joi (8 august) local in sudul si estul tarii, vineri si sambata (9 si 10 august) pe arii restranse in sud, iar duminica (11 august) in toate zonele de campie si podis.In unele zone din Oltenia temperaturile vor ajunge chiar si la 38 de grade joi la amiaza. La Craiova vor fi 37 de grade. Tot 37 de grade se vor inregistra si prin Muntenia, de exemplu la Giurgiu.In intervalul mentionat, temperaturile minime nocturne se vor situa, local, in jurul a 20 de grade, mai ales in Campia Romana, pe litoral si in Dealurile de Vest.A.G.