Iunie 2019 este cea mai calduroasa luna iunie inregistrata vreodata

Potrivit datelor Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice, mercurul din termometre a urcat luna trecuta, in medie, cu 0,1 grade Celsius peste recordul precedent pentru luna iunie (2016) afectand in special Europa unde temperatura a fost cu aproximativ 2 grade Celsius peste valorile maxime normale.Mai multe recorduri au fost doborate saptamana trecuta in numeroase tari europene sufocate de caldura, in special din cauza unui front de aer cald de origine sahariana. Temperaturile au depasit valorile normale sezoniere cu 10 grade Celsius in Germania, in nordul Spaniei si in Italia, dar si in Franta, unde vineri a fost atins recordul absolut pentru luna iunie, 45,9 grade Celsius Expertii de la Copernicus au notat ca este greu de atribuit acest record "in mod direct" schimbarilor climatice, insa o echipa de oameni de stiinta care a analizat valul de canicula din Franta a concluzionat marti ca schimbarile climatice provocate de om au augmentat de cel putin cinci ori riscul producerii unor valurile de canicula.Prin coroborarea datelor satelitare cu cele istorice, oamenii de stiinta de la serviciul european Copernicus au estimat ca temperatura din luna iunie din Europa a depasit cu 3 grade Celsius media din perioada 1850 - 1900."Datele noastre indica faptul ca temperaturile de saptamana trecuta din sud-vestul Europei au fost neobisnuit de ridicate", a comentat directorul Copernicus, Jean-Noel Thepaut."Chiar daca a fost un fapt exceptional, este probabil ca in viitor sa traim mai des astfel de evenimente din cauza schimbarilor climatice", a adaugat el.Grupul de oameni de stiinta World Weather Attribution (WWA) a anuntat marti ca schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa. "Observatiile au relevat ca temperaturile in timpul valurilor de canicula cu frecventa similara inregistrate in urma cu un secol ar fi fost cu circa 4 grade Celsius mai scazute", se arata intr-un raport al WWA.Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a anuntat vineri ca 2019 este pe cale sa devina unul dintre cei mai fierbinti ani, perioada 2015-2019 devenind astfel cel mai fierbinte interval de cinci ani din istoria inregistrarilor meteorologice.Este prea devreme pentru a pune actualul val de canicula abatut asupra Europei pe seama incalzirii globale, dar este "in perfecta concordanta" cu fenomenele extreme asociate emisiilor de gaze cu efect de sera, a precizat agentia ONU.