Medicii avertizeaza: Vremea calduroasa poate crea probleme de sanatate, in special copiilor si batranilor

"Din cauza expunerii la soare ne putem confrunta cu diverse afectiuni, de la edemul de caldura (anumite parti ale corpului retin apa in exces si se umfla) pana la socul termic. Pot aparea arsurile solare si, nu in ultimul rand, din cauza deshidratarii si pierderii de saruri prin transpiratie pot aparea complicatii ale unor boli cronice", sustine dr. Silvia Nica, medic primar medicina de urgenta, intr-o postare pe pagina de Facebook a SUUB.Medicul recomanda populatiei sa evite plimbarile prin soare intre orele 11,00 si 17,00; sa consume doi litri de lichide zilnic, preferabil apa, nu sucuri cu zahar si adaos de conservati; lichidele pot fi reci, dar nu exagerat de reci; sa se evite consumul de alcool, dar si bauturile cu un continut ridicat de cofeina; sa se consume fructe si legume proaspete; hainele sa fie din tesaturi naturale gen bumbac, matase, in, haine de culoare deschisa, capul sa fie acoperit.Doctorul mai recomanda folosirea unor creme cu factor de protectie ridicat."Daca va aflati la mare sau la strand, nu intrati in apa rece infierbantati, dupa ce ati stat mult timp la soare, fiindca aparatul cardiovascular poate fi sever afectat. Nu in ultimul rand, daca suferiti de diferite afectiuni este bine ca in aceasta perioada sa consultati medicul curant, in vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente", mai spune medicul.