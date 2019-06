Recordul de temperatura a fost doborat in mai multe tari din Europa, iar valul de caldura se va inrautati (Foto)

"Saptamana de infern"

Seceta si risc de incendii

In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de padure in Catalonia (nord-est) . 3.500 de hectare au fost devastate in Torre del Espanol, unde temperatura a atins miercuri 35 de grade Celsius, relateaza AFP.Exceptional prin caracterul sau precoce, acest val de caldura urmeaza sa se inrautateasca joi si vineri, iar noptile vor ramane, de asemenea, foarte calduroase, potrivit prognozelor.In Franta, "un impact sanitar al caldurii" a inceput sa se faca simtit, conform unui responsabil pentru sanatate, Jerome Salomon, care a declarat ca s-a inregistrat o crestere a numarului de apeluri la serviciile de urgenta si a "episoadelor de disconfort".Miercuri, atmosfera sufocanta din marile orase europene a incins spiritele - un sofer de scuter a fost oprit de politia germana din Brandenburg pentru ca se deplasa in trafic dezbracat. Cu toate acestea, el purta casca.Totodata, temperaturile deosebit de ridicate au starnit controverse si in orasul german Munchen, unde se poarta discutii aprinse cu privire la dreptul persoanelor de sex feminin de a face topless in locurile publice, dupa ce angajatii unei companii de paza cu care municipalitatea are contract le-au cerut femeilor cu piepturile dezgolite aflate pe marginea raului Isar sa se acopere.Recordul de temperatura pentru luna iunie in Germania - de 38,5 grade Celsius, stabilit in 1947 - a fost doborat miercuri dupa ce s-au inregistrat 38,6 de grade Celsius in orasele estice Coschen si Bad Muskau, potrivit serviciul national de meteorologie.In Polonia, un record de caldura pentru aceasta luna - 38 de grade Celsius, in Wroclaw, in 1935 - a fost doborat miercuri cand s-au inregistrat 38,2 grade Celsius in Radzyn (sud-vest).Valori record au fost consemnate, de asemenea, in Cehia - 38,9 grade Celsius -, dar si in Austria - 36,7 grade in Innsbruck (Tirol) . Din cauza caldurii excesive, celebrii cai de atelaj care transporta in special turisti in aceasta zona austriaca au fost lasati sa se odihneasca.In Spania, agentia meteorologica Aemet a plasat, miercuri, in alerta portocalie (risc semnificativ) cinci provincii nordice. Televiziunea publica TVE a numit acest episod de caldura "saptamana de infern". Vineri situatia este asteptata sa se inrautateasca, 33 dintre cele 50 de provincii urmand sa fie in alerta din cauza valorilor de temperatura care ar putea ajunge la 44 de grade Celsius - de exemplu, in orasul Girona din Catalonia, potrivit prognozelor.In Franta, temperaturile au urcat din nou miercuri, iar 78 de departamente au fost plasate sub cod portocaliu. Meteo France a evocat un "episod fara precedent prin intensitatea si precocitatea sa (care nu a mai fost inregistrat) din 1947". Se estimeaza ca "recordurile lunare vor fi cel mai probabil doborate".Un val de canicula consemnat in Franta in anul 2003 a provocat o supramortalitate de 15.000 de persoane, motiv pentru care media au difuzat mesaje de prudenta, redate inclusiv in mijloacele de transport in comun si pe panourile publicitare.In Grecia, numeroase municipalitati se tem de posibilitatea izbucnirii unor incendii , alimentate de vanturile violente si fierbinti dinspre Africa. Aceasta tara este inca marcata de incendiul mortal din Mati , de anul trecut, care a lasat in urma o suta de morti.La Geneva, parada ocazionata de Sarbatoarea Scolilor, prevazuta miercuri, a fost anulata. Si scolile din Luxemburg vor ramane inchise.Europa de Est este, de asemenea, afectata de canicula. Autoritatile lituaniene au anuntat ca nu recomanda utilizarea ambarcatiunilor pe anumite rauri din cauza nivelului scazut al acestora."Temperaturile la nivel global sunt in crestere din cauza schimbarilor climatice, de aici probabilitatea producerii unui val de caldura extrema", a declarat Len Shaffrey, profesor de stiinte ale mediului la Universitatea din Reading (Marea Britanie).Potrivit Institutului de Cercetare a Impactului Climatic din Potsdam, toate verile cele mai fierbinti din Europa, consemnate dupa anul 1500, au fost inregistrate in cursul secolului XXI.