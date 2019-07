Recorduri de caldura in 2019: Din Europa pana la Polul Nord

Cea mai calda luna iunie

Canicule repetate sunt un simptom fara echivoc al incalzirii planetei, in pofida faptului ca oamenii de stiinta sunt adesea reticenti in a atribui modificarilor climatice vreun eveniment meteorologic extrem anume, relateaza AFP.Iunie 2019 a fost luna iunie cea mai calda inregistrata vreodata in lume, detronand astfel luna iunie 2016.Acest record se explica mai ales printr-o canicula exceptionala in Europa, care a inregistrat o temperatura cu aproximativ 2 grade C mai mare decat cea normala, potrivit serviciului european Corpernicus cu privire la modificari climatice.America de Sud a cunoscut, de asemenea, cea mai calda luna iunie a sa, potrivit Agentiei atmosferice americane (NOAA).Europa a inregistrat doua canicule in mai putin de o luna - prima deosebit de precoce, la sfarsitul lui iunie, iar a doua - foarte puternica - in iulie.In primul episod a fost spulberat recordul absolut al Frantei la caldura, cu 46 grade C inregistrate la 28 iunie la Verargues, in sud. Precedentul record era de 44,1 grade C si data din 2003.In al doilea episod, care se incheie, temperaturile au ramas sub acest prag, dar nivelul de 40 grade C - care era depasit in mod exceptional in Franta in urma cu doar o jumatate de secol - a fost depasit in numeroase orase, inclusiv la Paris, unde s-a inregistrat un record de 42,6 grade C, fata de 40,4 grade C in 1947.Multe alte tari europene si-au batut saptamana aceasta - uneori in mai multe randuri - recordul absolut, ca Germania (42,6 grade C), Belgia (41,8 grade C) si Olanda (40,4 grade C)."Din 2015, vedem valuri de caldura extrema care au loc anual undeva in Europa, fie in Europa de Sud, fie in Europa de Nord", a comentat Robert Vautard, un climatolog la Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.Cercetatorul si colegii sai din reteaua World Weather Attribution au estimat, la inceputul lui iulie, ca incalzirea climatica a facut canicula din iunie din Franta "de cel putin cinci ori mai probabila" decat daca omul nu ar fi modificat climatul.In primul semestru din 2019, canicule intense au avut loc, de asemenea, in Australia, India, Pakistan si in anumite zone din Orientul Mijlociu, potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), care precinizeaza alte episoade in timpul verii din emisfera nordica.La jumatatea lui iulie, mercurul a atins 21 grade C la Alert, cel mai nordic loc locuit pe planeta, situat la mai putin de 900 de kilometri de Polul Nord, stabilind un "record absolut" de caldura in aceasta statiune.Precedentul record (20 grade C) s-a inregistrat in iulie 1956, insa, din 2012, in mai multe zile s-au inregistrat temperturi cuprinse intre 19 si 20 grade C in aceasta statiune situata la malul Oceanului Arctic..Ultimii patru ani au fost cei mai calzi inregistrati vreodata pe planeta, potrivit ONU.Anul 2018 s-a clasat pe locul patru, cu o temperatura medie la suprafata globului cu aproximativ 1 grad C mai mare decat in epoca preindustriala.Cu +1,2 grade C, anul 2016, marcat de influenta unui puternic El Nino este, pentru moment, anul cel mai cald, urmat de 2015 si 2017.Potrivit NOAA, perioada ianuarie-iunie din 2019 a fost a doua cea mai calda din istoria masuratorilor, la egalitate cu perioada ianuarie-iunie 2017 si in fata perioadei ianuarie-iunie 2016."OMM estimeaza ca 2019 ar urma sa intre in top 5 al anilor cei mai calzi, iar 2015-2019 va fi perioada de cinci ani consecutivi cea mai calda inregistrata vreodata", a anuntat intr-un comunicat Johannes Cullmann, directorul Departamentului Clima si Apa din cadrul organizatiei.