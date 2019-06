Recorduri ingrijoratoare: In ultimii 15 ani s-au inregistrat cele mai calde veri din ultimii 500 de ani

Ziare.

com

Cele mai grave urmari ale unui val de caldura s-au inregistrat in 2003, cand cresterile de temperatura au lasat in urma nu mai putin de 70.000 de morti. Doar in Rusia, in 2010, 56.000 de persoane au murit din cauza caldurii.In primele zile de vara din acest an, temperaturile au urcat la valori care au depasit 37 de grade Celsius in zone din Franta, Germania, Polonia si Spania, iar zilele care urmeaza se anunta si mai fierbinti. In 2018, temperaturile record au provocat 700 de morti in Suedia si 250 in Danemarca, arata cei de la National Geographic."Topirea calotei arctice amplifica fenomenul de incalzire in zonele nordice ale Planetei si acest lucru afecteaza circulatia curentilor de aer", arata Dim Coumou de la Vrije Universiteit Amsterdam. Curentii de aer sunt determinati de diferentele de temperatura dintre aerul rece arctic si cel cald de la tropice. Cresterea temperaturilor polare, ultima iarna inregistrand cel mai mic nivel al calotei polare, reduce diferentele de temperatura si incetineste circulatia curentilor. Fenomenele meteorologice sunt afectate, fie ca e vorba de valul de caldura sau ploi torentiale.Iar temperatura din Europa nu este nici macar pe aproape de valorile pe care acest val de caldura le aduce in Asia, unde s-a ajuns chiar si la 51 de grade Celsius.Valul de caldura afecteaza intr-un numar de zile dublu orasele europene fata de zonele rurale, pentru ca se creeaza un fenomen de insula de caldura urbana provocat de asfaltul si betonul care absorb caldura pe timpul zilei si o elibereaza peste noapte, arata Jurgen Kropp, de la Institutul de Cercetare a Impactului Climatic din Potsdam (Potsdam Institute for Climate Impact Research- PIK) . Potrivit specialistului citat de National Geographic, in absenta unor reduceri majore ale emisiilor de carbon, numarul zilelor de canicula in orase se asteapta sa creasca de 10 ori pe parcursul acestui secol.Europa a tras invatamintele valului de caldura din 2003, care a ucis peste 70.000 de persoane pe continent, spune Richard Keller, profesor de istorie medicala la Universitatea din Wisconsin-Madison. Potrivit acestuia, numarul mortilor ar trebui sa fie mai mic in acest an, pentru ca multe tari sunt deja mai bine pregatite si serviciile de urgenta stiu la ce sa se astepte.