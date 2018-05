Stare de urgenta langa Capitala din cauza capuselor

Ziare.

Decizia a fost luata pentru a putea fi organizata o procedura de achizitie de servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pana la semnarea unui contract, informeaza Observatorul Prahovean Pana acum a fost organizata o licitatie si desemnat un operator, dar nu s-a putut semna contractul de prestari servicii pentru ca, in urma unei contestatii, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.) a hotarat sa fie reevaluate ofertele.Singura posibilitate pentru rezolvarea problemei si pentru ca Ploiestiul sa nu fie invadat de capuse, tantari si sobolani pana la semnarea contractului era declararea starii de urgenta.Propunerea starii de urgenta va fi inaintata Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova care urmeaza sa aiba sedinta in curand.Cererea despre declansarea starii de urgenta a fost facuta pe 2 mai de primarul din Ploiesti, Adrian Dobre, care a inaintat-o Prefecturii Prahova.Edilul a luat decizia dupa ce, in ultima luna, 140 de persoane s-au prezentat la unitati sanitare dupa ce au fost muscate de capuse. De asemenea, in expunerea de motive, edilul a transmis ca in unitatile scolare nu s-au realizat actiuni de deratizare, dezinfectie si dezisenctie si ca, odata cu cresterea temperaturilor, apare riscul imbolnavirii in urma intepaturilor de tantari. Astfel, se va intocmi un plan judetean de masuri pentru prevenirea si combaterea vectorilor valabil in perioada mai-octombrie 2018.