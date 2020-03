Folosirea cardului de sanatate nu mai este obligatorie in perioada starii de urgenta

Ziare.

com

In cadrul unei declaratii de presa sustinute la finalul sedintei de guvern, el a declarat ca a fost adoptata o hotarare in acest sens."Se prelungeste aplicabilitatea contractului-cadru pentru pachetele de servicii medicale contractate prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, respectiv contractul-cadru incheiat pentru perioada 2018-2019 se prelungeste cu perioada starii de urgenta.In aceasta perioada. Practic, serviciile medicale, ingrijirile la domiciliu, materialele sanitare, medicamentele si dispozitivele medicale pot fi acordate si validate fara semnarea cu cardul national de asigurari sociale de sanatate.Obligatiile prevazute in acest sens pentru medicii de familie sunt modificate, in sensul in carea asigurarilor de sanatate, in termen de trei zile de la data acordarii acestora, respectiv a eliberarii serviciilor medicale si dispozitivelor medicale", a precizat Danca.