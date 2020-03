Sistemul informatic de sanatate e picat, in plina criza de coronavirus: Medicii solicita urgent masuri, CNAS cere scuze

Ziare.

Medicii de familie reclama ca probleme sunt mereu, insa marti totul a picat si nu si-a mai revenit.Medicul Sandra Alexiu, presedintele Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, a facut un apel catre guvernanti si CNAS sa rezolve urgent problema, in contextul cresterii raspandirii coronavirusului si pe teritoriul Romaniei."Ma astept si de la CNAS sa se poarte mult mai responsabil! Cum e posibil ca in momentul in care noi ne invatam pacientii sa stea acasa, sa nu se inghesuie la cabinete pentru fleacuri, sa isi ia retete pentru mai multe luni, ca sa nu mai vina in urmatoarele 2-3 luni si sa ne putem ocupa de cazurile acute, acum s-a gasit sa nu mearga sistemul informatic!?E posibil sa stam cate 20 de minute la o reteta si sa dam pe cate o luna!? Pai va imaginati voi, cei de la CNAS, ce va fi in tara asta peste o luna!?", a scris pe Facebook Sandra Alexiu.Situatia pare insa ca este serioasa, avand in vedere ca CNAS a remis un comunicat prin care anunta ca ia in calcul masuri pentru validarea serviciilor in offline."Ne cerem scuze pentru inconvenientele create pacientilor si furnizorilor si va asiguram ca vom intreprinde toate demersurile necesare astfel incat serviciile medicale si farmaceutice necesare asiguratilor sa fie accesate si validate.Daca pana la finalul acestei zile echipa care lucreaza la remedierea sistemului informatic nu va reusi sa repuna total sistemul in functiune, vom lua in calcul masuri care sa permita validarea serviciilor acordate in sistem offline pe perioada in care PIAS nu va fi functionala", a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS, potrivit documentului remis